Emma Coronel se robó la atención en las redes luego de compartir imágenes con un llamativo atuendo que vistió para celebrar la victoria de la Selección Mexicana ante Corea del Sur. La esposa de El Chapo Guzmán desató furor al lucir la playera del Tricolor de una forma sensual y atrevida.

Cada que Emma Coronel Aispuro publica en sus redes sociales, se vuelve viral y cientos de personas comentan y hablan de la pareja del exlíder del Cártel de Sinaloa, quien es conocida también por ser modelo e influencer mexicana-estadounidense que poco a poco comienza a ganar espacios en la industria del entretenimiento.

En los últimos años, Coronel ha mantenido una fuerte presencia en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con moda, estilo de vida, viajes y eventos especiales. Sin embargo, la joven de 36 años, también se ha dejado llevar por la fiebre mundialista y mostró su apoyo hacia la selección que dirige Javier Aguirre.

En una historia de su cuenta oficial de Instagram, la pareja de El Chapo dejó en claro que en este Mundial 2026 está con México y que celebró el triunfo del Tricolor; la modelo compartió una foto en la que se le ve luciendo una playera de la selección de color negro.

Pero Emma Coronel no se puso solamente la camiseta, sino que elevó su look al dejar al descubierto su cintura y mostrar sus curvas; completó su atuendo con unos cómodos jeans. Posteriormente, la famosa también compartió que disfrutó del México vs Corea del Sur en un restaurante.

Emma Coronel luce playera de la selección mexicana. Foto: Instagram @emma.coronel.official

Como suele ocurrir con las publicaciones de la influencer, las opiniones estuvieron divididas ya que mientras miles de seguidores elogiaron su apariencia y otros generaron debate sobre el protagonismo que alcanzó la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán en medio de las celebraciones deportivas, ya que no olvidan que estuvo relacionada con uno de los capos de la droga más peligrosos del mundo.