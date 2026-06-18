Los fans de Luis Miguel están molestos con Michelle Salas y estallaron en su contra luego de que compartiera imágenes de la exclusiva celebración que hizo para festejar su cumpleaños número 37, un evento que estuvo rodeado de lujo, invitados especiales y espectaculares detalles. Dicha fiesta se llevó a cabo en medio de los rumores que aseguran que El Sol se encuentra hospitalizado en Nueva York tras realizarse una operación del corazón.

Desde hace unos días comenzó a circular la noticia de que Luis Miguel había sido ingresado a un hospital en Nueva York tras sufrir complicaciones cardíacas. Según los últimos reportes, el cantante de “La Incondicional” se encuentra en recuperación y evoluciona de manera favorable.

También, se dio a conocer que su pareja, la diseñadora española Paloma Cuevas, se encuentra a su lado acompañándolo. Aunque hasta el momento ni el cantante ni su equipo de trabajo han emitido un comunicado oficial para confirmar o detallar su estado de salud, los fans del famoso y el público en general permanecen preocupados por el estado de salud de Luis Miguel y esperan que pronto familiares o amigos proporcionen más información.

En este contexto es que surgieron las imágenes de la fiesta de cumpleaños de Michelle Salas, quien celebró con sus seres queridos en Los Cabos, reunión en la que estuvo presente su abuela, Sylvia Pasquel, y su mamá, Stephanie Salas. Además, mostró detalles de la experiencia que vivió en un exclusivo resort, en el que disfrutó de la comida y la coctelería.

Fue por esto que usuarios de redes sociales criticaron a la hija de Luis Miguel debido a que no ha dicho nada sobre la salud de su papá y porque actúa como “si nada estuviera pasando”, señalaron; además de que precisaron que “una hija debería priorizar la situación de su padre”.

“¿¿¿¿Es cierto que tu papá está hospitalizado en New York por una operación ???? Qué sabes”, “Muy silenciosa por este lado”, “Por favor dinos si tu papá está bien” y “Ojalá Luis Miguel te hubiera acompañado” fueron algunos de los comentarios que le escribieron a la modelo.

¿Cómo es la relación entre Michelle Salas y Luis Miguel?

Después de diversos altibajos familiares, ambos lograron acercarse nuevamente y fortalecer su vínculo, situación que ha quedado reflejada en distintas apariciones públicas y momentos familiares compartidos.