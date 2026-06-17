Altair Jarabo se volvió tendencia luego de que surgieran versiones que apuntan a una posible separación de su esposo, el empresario francés Frédéric García, con quien contrajo matrimonio en 2021. La noticia ha generado reacciones en redes sociales, donde sus seguidores comenzaron a preguntarse qué ocurrió con una de las parejas más polémicas de la farándula mexicana, especialmente debido a la diferencia de edad de 19 años entre ambos.

Desde su boda en París, Francia, Altair Jarabo y Frédéric García han despertado el interés de miles de personas, esto debido a lo sorpresivo que fue su romance y lo rápido que contrajeron nupcias, ya que la pareja salió durante aproximadamente 4 a 5 meses antes de comprometerse en abril de 2021 y casarse el 14 de agosto de 2021.

Además, la diferencia de edad ha sido un tema en su relación, pero no para ellos, sino para los fans de la famosa, quienes se sorprendieron al descubrir que ella tenía 35 años cuando se casó con él y el empresario francés, 54.

Pese a que desde que iniciaron su romance se mostraron como una pareja sólida y feliz, en las últimas horas han circulado rumores que aseguran que Altair y Frédéric ya no están juntos y que cada uno vive por su lado.

Esta información fue revelada por Alex Kaffie en su columna del Diario Basta!., quien aseguró que la actriz y el empresario ya no comparten el mismo techo y se encuentran "haciendo vidas separadas" desde hace varias semanas.

“No sé si su separación es definitiva o solo atraviesan por una crisis matrimonial”, indicó el periodista, que además aseguró que Frédéric García estaría en Florencia, Italia, “haciendo vida de soltero” mientras Altair Jarabo “se divierte con gente de su edad en Miami, Florida”.

Hasta el momento, la famosa no ha hecho declaraciones públicas sobre los rumores; su actividad en redes sociales se ha mantenido enfocada principalmente en proyectos profesionales, viajes y colaboraciones, sin hacer referencia directa a su situación sentimental con su esposo.

¿Quién es el esposo de Altair Jarabo?

Frédéric García es un empresario francés con una destacada trayectoria en negocios internacionales en México. Se desempeñó como Director General de Airbus Group México y fue Presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG).

Su nombre ganó notoriedad tras su matrimonio con Altair Jarabo, celebrado en una lujosa ceremonia en Francia que captó la atención de medios nacionales e internacionales.

¿Cuántos años se llevan Altair Jarabo y Frédéric García?

Uno de los aspectos que más llamó la atención desde el inicio de su relación fue la diferencia de edad ya que entre ambos existe una diferencia de 19 años.

¿Quién es Altair Jarabo?

Altair Jarabo es una de las actrices más reconocidas de la televisión mexicana. A lo largo de su carrera ha participado en exitosas telenovelas como En nombre del amor, Abismo de pasión, Corazón guerrero y Por amar sin ley.