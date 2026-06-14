El presidente estadounidense Donald Trump instó el domingo a que no haya más ataques por parte de nadie después de que Israel bombardeó objetivos de Hezbollah en Beirut, complicando los esfuerzos para ultimar un acuerdo para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán. Se veía humo elevándose sobre la capital libanesa, y el Ministerio de Salud dijo que tres personas murieron y otras 16 resultaron heridas.

Irán amenazó con una respuesta militar. Trump reaccionó en redes sociales: “Estamos muy cerca de un Acuerdo que traerá paz a la región, incluido al Líbano” , y “¡No lo estropeen!”

Trump dijo más tarde a Fox News que aún esperaba que un acuerdo con Irán se firmara en las próximas horas y que planeaba pedir a Teherán que no respondiera a los bombardeos de Israel.

El acuerdo en su forma actual es una profunda decepción para el gobierno de Israel, que ha quedado marginado en las negociaciones encabezadas por Pakistán y otros. Cuando Israel atacó por última vez los suburbios de Beirut hace una semana, desencadenó la escalada de combates más grave entre Irán e Israel desde que el frágil alto el fuego entró en vigor el 7 de abril.

Trump, que ha presionado al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para que deje de golpear al Líbano mientras un acuerdo está cerca, pero el primer ministro lo ha desafiado.

Trump dijo a Fox News que le había preguntado a Netanyahu qué estaba haciendo, usando una grosería.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó a la “máxima moderación en este momento crucial”.

Trump dice que “este importante proceso” no debería interrumpirse

La oficina de Netanyahu dijo que los bombardeos respondían a ataques de Hezbollah en el norte de Israel. El ejército israelí dijo que Hezbollah lanzó tres proyectiles. No ha habido comentarios de Hezbollah, respaldado por Irán.

El ejército dijo más tarde que se estaba preparando para un posible fuego entrante en las próximas horas.

Trump describió el ataque en el norte de Israel como “muy pequeño e insignificante, nadie resultó herido, lesionado o muerto, y no debería interrumpir este importante proceso”.

Un fotógrafo de The Associated Press en el lugar en Beirut dijo que el edificio alcanzado era un edificio de apartamentos de cinco pisos con tiendas en la planta baja. Se veía huir de la zona a vecinos de los suburbios del sur, muchos de los cuales habían regresado a sus hogares tras semanas de relativa calma.

El ejército de Israel informó más tarde de un proyectil procedente de Líbano.

Hezbollah disparó misiles contra Israel el 2 de marzo, dos días después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán, lo que desató una guerra en Oriente Medio. Las tropas israelíes han profundizado su invasión de Líbano más que en cualquier momento en más de un cuarto de siglo.

Irán quiere que cualquier acuerdo de cese del fuego incluya los combates en Líbano. No está claro si eso significaría la retirada de las fuerzas israelíes. La mayoría de los ataques de Hezbollah en las últimas semanas han sido contra tropas israelíes dentro de Líbano.

Mediadores presionan para acuerdo mientras Irán promete “fuerte respuesta”

“Se avecina una fuerte respuesta”, declaró Ebrahim Azizi, quien encabeza la comisión de seguridad nacional del Parlamento iraní y es cercano a los principales líderes.

Y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, advirtió a Estados Unidos tras los bombardeos de Israel que “si carecen de la voluntad y la capacidad para cumplir sus compromisos, no es posible hablar de continuar el camino”.

Mediadores qataríes viajaron a Teherán el domingo para ultimar el pacto, según dos funcionarios regionales que hablaron antes de los bombardeos de Israel en Beirut.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con la prensa, expresaron un cauto optimismo de que Estados Unidos e Irán por fin se aproximaban a un acuerdo que podría detener las hostilidades que han matado a miles de personas y reabrir el estrecho de Ormuz, cuyo cierre ha sumido a los mercados mundiales en el caos.

El primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif afirmó el sábado que el acuerdo se firmaría el domingo, mientras que el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei, indicó que podría ocurrir en los próximos días. Trump ha dicho que el estrecho se abriría de inmediato.

El acuerdo supuestamente se firmaría de manera electrónica, sin una ceremonia presencial, aunque no se han divulgado detalles oficiales.

El gobierno de Irán advirtió que cualquier división interna sobre el acuerdo debilita su posición negociadora.

En comentarios difundidos por medios estatales, el presidente iraní Masoud Pezeshkian instó a la unidad nacional y calificó de “vergüenza” que alguien se presente ante el Parlamento y llame traidor a cualquiera que negocie.

Los iraníes deben reconocer que ninguna guerra dura para siempre, dijo la portavoz Fatemeh Mohajerani a la agencia estatal IRNA.

Cuestiones nucleares se abordarían más adelante

El acuerdo no resuelve los asuntos más espinosos entre Estados Unidos e Irán, como el programa nuclear iraní o sus fondos congelados, pero ofrece un marco de 60 días para conversaciones técnicas sobre esos temas, según funcionarios paquistaníes y regionales familiarizados con las negociaciones en curso. Hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hacerlo públicamente.

Según el acuerdo que se debate actualmente, Estados Unidos e Israel parecen no haber alcanzado sus objetivos originales de destruir los programas de misiles y nuclear de Irán y poner fin a su apoyo a fuerzas aliadas.

El programa nuclear de Irán y su uranio altamente enriquecido han estado en el centro de las tensiones con Estados Unidos e Israel y han sido una fuente de preocupación internacional. Trump sostuvo en redes sociales el sábado que, “cuando todo esté en calma”, Estados Unidos entraría y “rebajará la concentración y destruirá” el uranio enriquecido en Irán o en Estados Unidos.

Irán tiene 440,9 kilogramos (972 libras) de uranio enriquecido hasta una pureza del 60%, un paso técnico corto respecto de niveles de grado armamentístico del 90%, según el Organismo Internacional de Energía Atómica.

Irán ha sostenido durante mucho tiempo que su programa nuclear es pacífico y no se ha comprometido públicamente a renunciar al uranio enriquecido, que se cree está enterrado bajo tres instalaciones nucleares que resultaron gravemente dañadas por ataques de Estados Unidos el año pasado.

Incluso críticos dentro del propio Partido Republicano de Trump, que lidia con una guerra impopular de cara a las elecciones de mitad de mandato, criticaron el acuerdo emergente. Algunos afirmaron que no mejoraba los términos del acuerdo nuclear con Irán de 2015, del que Trump retiró a Estados Unidos durante su primer mandato.