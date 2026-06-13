La historia de Helian Leigon no es la de un empresario tradicional. Es el relato de una transformación profunda: de la marginalidad y la desesperanza a convertirse en un referente de emprendimiento.

Hoy, a sus 39 años, ha fundado más de 13 empresas, generado miles de empleos y lidera proyectos que van desde la sostenibilidad hasta el desarrollo espacial.

Pero su historia no comenzó en oficinas ni foros internacionales, sino en uno de los momentos más oscuros de su vida.

Leigon recuerda con crudeza el inicio de su camino. “Provengo de una familia de escasos recursos económicos. Mi infancia no fue solo carencia material; fue una fábrica de desesperanza”, confiesa. Su adolescencia estuvo marcada por una fuerte depresión y tres intentos de suicidio.

El momento que cambió su vida ocurrió tras uno de esos intentos fallidos. “Estaba ahí, sentado en la banqueta, completamente roto. Recuerdo que le dije a Dios: ‘vamos a hacer un pacto… te prometo que voy a dar mi 100%’, pero es lo último que hago en la vida”.

Ese acuerdo simbólico se convirtió en el motor de su transformación.

Tras ese episodio, Helian comenzó a reconstruirse desde lo más básico: vendiendo postres y cantando en el transporte público. No fue un inicio fácil.

“Mis primeras ventas fueron un desastre. Hasta que me di cuenta de que el problema no eran los postres, era yo”, reconoce. Con el tiempo, entendió que su actitud influía directamente en sus resultados. “Cuando cambié la amargura por una sonrisa genuina, el universo cambió conmigo”.

Esa mentalidad marcó el inicio de una trayectoria basada en la prueba y error. Él mismo lo resume: “La clave del éxito es equivocarte rápido, equivocarte muchas veces y no cometer el mismo error”.

Salud mental y emprendimiento

Para Leigon, el crecimiento empresarial está estrechamente ligado al desarrollo personal. En su experiencia, la salud mental es un factor determinante.

“Lo que piensas, dices y sientes es proporcional a la vida que llevas”, afirma. Su proceso de sanación estuvo ligado al trabajo constante: jornadas intensas que, en sus palabras, funcionaron como una forma de terapia.

Además, enfatiza que el liderazgo comienza desde el interior. “Un negocio se va a manifestar como tú eres”, explica, subrayando que la disciplina, la paciencia y la constancia son fundamentales para construir proyectos sólidos.

Hoy, el empresario ha generado más de 1,500 empleos directos y 35 mil indirectos. Sin embargo, para él, los números tienen un significado más profundo.

“No contrato números, contrato historias”, asegura. “Cada empleo es un padre que llega a casa con dignidad… ese es mi verdadero saldo a favor”.

Reconocimiento internacional

El impacto de sus proyectos lo ha llevado a escenarios globales. Ha participado en la Cumbre Energética en la Casa Blanca, representado a México en el G20 de Jóvenes Emprendedores y sido reconocido por el Parlamento Británico en 2024 por sus proyectos sustentables.

Uno de estos desarrollos incluye viviendas capaces de generar electricidad, agua y gas mediante tecnología de hidrógeno, reflejando su apuesta por la innovación sostenible.

Entre sus proyectos más ambiciosos destaca la creación de la Agencia Nacional Espacial de Ciencia y Tecnología, una iniciativa privada con presencia internacional que busca democratizar el acceso a la ciencia.

“Quiero que el próximo gran astronauta salga de una preparatoria pública”, afirma. “Las estrellas no preguntan por tu apellido o tu cuenta bancaria; simplemente brillan para todos”.

La agencia busca construir un ecosistema global donde la ciencia, la tecnología y la exploración espacial estén al alcance de más personas, con una visión colaborativa y sin fronteras.

Para Leigon, la innovación no se trata solo de tecnología, sino de mantener una actitud abierta ante la vida.

“En el momento en que pierdes la capacidad de asombrarte, pierdes la innovación”, advierte. Su filosofía se basa en mantenerse curioso, “seguir siendo niño” y disfrutar cada proyecto como si fuera el primero.

También insiste en la importancia de construir desde valores. “No cocines desde la necesidad, cocina desde el ser… lo que haces desde el ser está condenado a la trascendencia”.

A pesar de sus logros, Helian asegura que nunca planeó llegar hasta donde está. Prefiere vivir el presente y enfocarse en el impacto que puede generar.

“La vida no se trata de lo que acumulas, sino de a cuánta gente le devolviste la fe”, reflexiona.