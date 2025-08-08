Carlos Slim “provocaría” la desaparición de una importante empresa con sede en México, así lo dio a conocer recientemente el medio Bloomberg. ¿Qué compañía es y por qué habría perdido la batalla contra el millonario? Te contamos cuál es la empresa que se iría de México por “culpa” de uno de los hombres más ricos del mundo, ya que no pudo competir contra él.

Uno de los hombres más poderosos de México y el mundo se anotaría una victoria más a su nombre en el terreno empresarial. Carlos Slim, de 85 años, sigue siendo uno de los gigantes en los negocios y prueba de ello es la importante presencia que tiene en los sectores inmobiliario, de construcción, pero principalmente, en el de telecomunicaciones.

De acuerdo con Forbes, la fortuna de Carlos Slim en 2025 es de 82 mil 500 millones de dólares y se prevé que siga creciendo, sobre todo, porque el empresario continúa trabajando y haciendo crecer sus negocios.

¿Qué empresa desaparecería de México por “culpa” de Carlos Slim?

El medio Bloomberg informó que AT&T podría desaparecer de México ya que fuentes informaron que está trabajando con asesores para deshacerse de su negocio por 2,000 millones de dólares. La compañía de telefonía compitió contra Carlos Slim durante más de una década, ya que el millonario es dueño de Telcel, considerada una de las empresas más importantes del país.

Aunque AT&T ha conseguido tener una presencia importante en México, los expertos señalan que se encuentra muy por debajo de la compañía perteneciente a América Móvil. Hasta el momento, AT&T no ha emitido algún comunicado al respecto en el que aclare su situación actual.

De acuerdo con el medio anteriormente citado, mientras AT&T planea su salida de México, a la par estaría realizando inversiones y cambios en sus servicios de telefonía en Estados Unidos.

¿Cómo se hizo tan rico Carlos Slim?

Hay quienes aseguran que Carlos Slim es millonario debido a que desde muy joven trabajó y se destacó por sus habilidades profesionales, aunque también tuvo que ver su historia familiar ya que sus padres adquirieron bienes raíces, con lo que hicieron crecer su fortuna. Según especialistas, Slim es millonario debido a que gran parte de su riqueza proviene de las telecomunicaciones.

¿Qué empresas son de Carlos Slim?

Algunas empresas de las que es dueño Carlos Slim son Grupo Carso y América Móvil (la cual involucra a Telmex, Telcel y Claro). Además, es propietario de Grupo Financiero Inbursa.