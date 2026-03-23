En un país donde desaparecen diariamente mujeres, niñas y adolescentes, donde casi 16 millones carecen de servicios de salud y cerca del 40% no tiene cuenta bancaria, Mujer Móvil propone un ecosistema digital que va más allá de la telefonía: acompaña, previene y empodera a las mujeres.

La directora general, Rocío Villanueva, resume la visión de esta telefonía pensada para mujeres: “La telefonía es la puerta de entrada; nuestra rentabilidad no se mide solo en pesos, sino en vidas protegidas”.

Lanzada en junio de 2025, la marca Mujer Móvil opera como OMV con perspectiva de género, con cobertura nacional 4.5G y roaming en Estados Unidos y Canadá, e integra en un mismo paquete seguridad personal, telemedicina, apoyo emocional y nutricional, y servicios financieros sin comisiones.

Desde la app, las usuarias pueden recargar el servicio con planes prepago de 30 días, 6 meses o 12 meses. Al elegir una opción, la app redirige al portal bancario para completar el pago con tarjeta.

“Ingreso mis datos, confirmo, coloco mi tarjeta y listo”, explica Villanueva.

Seguridad y botón de pánico integrado en tu teléfono

La capa de seguridad de Mujer Móvil busca prevenir y acelerar la reacción ante una eventualidad:

Rutas seguras y geocercas. La usuaria puede guardar destinos frecuentes (oficina, escuela, parque) y definir un radio de geocerca para que el sistema detecte la llegada. También se pueden programar horarios y recurrencias (por día y hora).

Alertas por SMS con ubicación. Si la usuaria no llega a la hora programada, el sistema envía un SMS a sus contactos de confianza: “[Nombre] no llegó al destino. Última ubicación: [liga de Google Maps]”.

“Eso da un punto de partida inmediato para prevenir y activar búsqueda”, afirma.

Botón de pánico. Al activarlo, envía un SMS con la última ubicación a la red de contactos seguros.

Paso a paso: programar una ruta segura en la app

Abre la sección de Geolocalización.

Añade un destino y ajusta la geocerca (radio) según el lugar (oficina, escuela, parque, estadio).

Nombra la ruta (p. ej., “Oficina” o “Escuela”).

Define horarios y recurrencia (días y horas de llegada).

Guarda y elige tu red de contactos a quienes se notificará si no llegas.

Activa el botón de pánico para emergencias: enviará un SMS con tu última ubicación.

Los servicios que ofrece Mujer Móvil

Cobertura en Estados Unidos y Canadá. Las funcionalidades operan en roaming con AT&T y T‑Mobile. Por condiciones operativas, el servicio no debe permanecer en roaming más de 60 días continuos.

Salud integral 24/7: médica, emocional y nutricional

Telemedicina 24/7 con expedientes digitales.

Atención psicológica con seguimiento por la misma terapeuta en cada sesión.

Acompañamiento nutricional con planes y revisiones periódicas.

Todo está incluido en la recarga, sin costo adicional por consulta.

“Si hoy te sientes mal y mañana también, vuelves a llamar y no pasa nada: no te cobran nada”, puntualiza Villanueva.

Además, Mujer Móvil explora acuerdos con organizaciones de detección temprana de cáncer —como Detecta(lo) a Tiempo— para acercar mastografías no invasivas y sin dolor, y planea sumar asistencia legal cuando la base de usuarias soporte el costo sin encarecer la recarga.

Inclusión financiera: cuenta digital y tarjeta sin comisiones

Además, con FINSUS, cada usuaria puede activar una cuenta digital y una tarjeta de débito sin comisiones, integradas desde el empaque: SIM/ESIM + tarjeta. La activación se hace escaneando un QR y el acceso a la cuenta queda vinculado en la app. El objetivo es bancarizar y educar financieramente a quienes hoy pagan comisiones o recorren horas para cobrar remesas.

“Le damos a quien antes no tenía nada una cuenta de banco y un médico en la palma de la mano”, sostiene Villanueva.

Cerrar la brecha digital… con alfabetización

Uno de los mayores retos, admite la directiva, ha sido la alfabetización digital. Por eso crearon el taller “¿Conoces tu teléfono tanto como él a ti?”, donde enseñan desde uso del smartphone hasta activar una wallet y pagar con el móvil.

“La herramienta puede ser muy buena, pero si la gente teme ‘picarle’, se pierde el beneficio”, dice Villanueva. “Ver a personas mayores salir pagando con su billetera digital es muy emocionante”.

Cobertura y respaldo operativo

Mujer Móvil opera sobre 4.5G con soporte de Altán Redes, lo que le permite llegar a localidades remotas. Su operación se apoya en la experiencia de JRMóvil, empresa hermana con más de 7 años de trabajo y miles de usuarios conectados en zonas urbanas y rurales.

Mujer Móvil: una historia con propósito

La chispa creativa surgió —cuenta Villanueva— al ver marcas de nicho en el mercado y pensar en una línea “pensada en nosotras”: una conectividad que cuide y acompañe. El desarrollo tomó algo más de un año y el proyecto se construyó en “cajitas” para sumar servicios con el tiempo: salud, seguridad, finanzas, y próximamente asistencia legal y beneficios afines al bienestar de las mujeres.

La expansión combina venta digital con fuerza local. Tienen un programa de embajadoras:

Embajadoras Inspiración: usuarias que comparten su experiencia y dan voz al proyecto.

Embajadoras Productivas: quienes comercializan y generan ingresos adicionales como distribuidoras.

Villanueva invita a atreverse a cambiar de compañía y aprovechar una conectividad que no dispare la factura en el extranjero y que incluye servicios de valor real: “A veces la innovación confunde: ¿es banco?, ¿es línea?, ¿es doctor? Es todo eso junto, para cuidarte”.