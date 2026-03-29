Pese a los conflictos que han traído consigo las políticas antiinmigrantes de Donald Trump en Estados Unidos durante el último año, mexicanos y migrantes de Latinoamérica siguen luchando por alcanzar el anhelado Sueño Americano y no soltarlo.

Tal es el caso de una pareja de trabajadores de origen mexicano que se han convertido en todo un hito por su talento y ambición de seguir triunfando fuera de su hogar pese a las inclemencias. A continuación te contamos su historia que arrasa TikTok…

En California, un negocio de fruta fresca llamado El Ninja Fruit se ha convertido en todo un fenómeno en redes sociales gracias a sus llamativos videos en TikTok. Detrás del carrito están Alejandro Isabel y Daniela Benítez, una pareja mexicana que ha logrado reunir más de 5.1 millones de seguidores en los últimos años, mostrando cómo preparan los cócteles de frutas al estilo mexicano, con sandía, coco, mango y otras frutas de temporada, con chamoy, limón y chile en polvo, además de sus impresionantes habilidades con el cuchillo.

La historia comenzó cuando Daniela, quien originalmente subía tutoriales de maquillaje, tuvo la idea de promocionar el negocio familiar de frutas en redes sociales.

Poco a poco, los videos comenzaron a viralizarse y lo que parecía un intento simple de publicidad terminó convirtiéndose en una estrategia digital que impulsó el crecimiento del negocio con varios carritos de fruta en diferentes puntos de California.

El impacto fue inmediato: al inicio, hace poco más de dos años, Alejandro pasó de tener algunos espectadores en sus transmisiones en vivo en dicha red social mientras trabajaba a alcanzar casi 200 mil personas en tiempo real hoy en día.

Según contaron en una entrevista con NBC Los Angeles, muchos clientes llegan directamente al puesto después de ver los videos en TikTok, atraídos por la forma en que preparan la fruta y el ambiente cercano que transmiten, además por la curiosidad que les genera a los usuarios sus habilidades en con los cuchillos.

“Wow, esto es muy bueno para mi negocio”, contó Alejandro en dicha entrevista. “Ha habido gente nueva que me ve a mí y me dice: ‘Oh, vine porque te vi en el live y se me antojó la fruta’”, señaló Daniela.

La pareja, hasta el momento, tiene varias ubicaciones de su puesto de frutas en California, atendiendo de 12 a 7 pm : Hacienda Boulevard, La Puente; Azusa Way La Puente y Azusa Avenue La Puente.

Su impacto ha sido tan importante y a gran escala que Alejandro lanzó su propia línea de salsas y aderezos, así como gomitas, cuchillos especiales y peladores para la fruta bajo la firma de Chamoy Ninja que comercializa en sus puestos y en su página de internet.

Al parecer también tienen colaboraciones con otros locales latinos como las heladerías La Michoacana en California y camiones de botanas, así como con empresas de servicio de comidas, según lo que comparte Alejandro en sus redes sociales.

Además de mostrar cómo trabajan, la pareja también comparte momentos de su vida diaria con sus hijos, lo que ha ayudado a conectar con seguidores de todo el mundo, en especial con todos aquellos compatriotas que están en Estados Unidos, que hablan el mismo idioma, y están lejos de sus orígenes luchando por una vida mejor.

Su influencia en la comunidad latina en California es tanta que es normal ver que casi todos sus clientes son mexicanos; por lo general, en sus lives, Alejandro aparece junto a sus compañeros de trabajo hablando con los clientes latinos en español, bromeando con ellos e incluso poniéndoles música de regional o canciones clásicas de la cultura mexicana.