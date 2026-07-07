Apenas pasó un mes de su rompimiento con Kenia Os y Peso Pluma podría estar reconsiderando darse una segunda oportunidad en el amor, pero con una de persona que ya conoce: se trataría de Hanna Howell, con quien el cantante estuvo saliendo poco antes de que comenzara su romance con la estrella mexicana. ¿Es cierto que regresó con su ex? Te contamos todo lo que sabe y por qué circula este rumor.

La vida sentimental de Peso Pluma vuelve a estar en el centro de la conversación. A pocas semanas de confirmarse su ruptura con Kenia Os, comenzaron a circular imágenes y videos que desataron rumores sobre una posible reconciliación entre el cantante de corridos tumbados y su expareja, la influencer estadounidense Hanna Howell.

La noticia causó revuelo debido a lo rápido que habría retomado su vida amorosa después de haber salido durante más de un año con la intérprete de “Malas Decisiones”. También, porque Hanna Howell hizo comentarios en contra de la relación de Peso Pluma y Kenia Os cuando ellos estaban juntos.

¿Peso Pluma regresó con Hanna Howell?

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial de que Peso Pluma y Hanna Howell hayan retomado su relación. Los rumores surgieron después de que comenzaran a difundirse videos en redes sociales donde supuestamente ambos aparecen juntos. Sin embargo, los fans aseguraron que se trataban de imágenes del pasado, que corresponderían a 2024, cuando Hassan Emilio Kabande Laija (nombre real del intérprete) y la influencer estadounidense aún eran pareja.

¿Quién es Hanna Howell?

Hanna Howell es una influencer y modelo estadounidense que mantuvo una relación con Peso Pluma durante 2024. El romance fue confirmado públicamente , pero terminó pocos meses después. La propia Howell compartió la noticia de la ruptura mediante publicaciones e insinuó que su separación se debió a infidelidades de parte de él.

¿Qué pasó entre Peso Pluma y Kenia Os?

Peso Pluma y Kenia Os confirmaron recientemente el fin de su relación sentimental, asegurando que la decisión se tomó en buenos términos y con respeto mutuo. La noticia sorprendió a sus seguidores, ya que ambos habían protagonizado una de las relaciones más mediáticas de la música mexicana. Tras el anuncio de la separación, comenzaron las especulaciones sobre una posible nueva pareja o incluso un regreso con alguna de sus exparejas.