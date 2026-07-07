Eugenio Derbez está en medio de la polémica luego de expresar su “odio” a los ingleses durante su asistencia al programa de James Corden, después de que la Selección Mexicana perdiera ante Inglaterra en los octavos de final. ¿Qué dijo?

El comediante mexicano está siendo tema de conversación en redes sociales luego de pedirle a James Corden que evitara dirigirle la palabra en su programa debido a su molestia con los ingleses por haber derrotado a México 3 a 2 el domingo pasado en el Estadio Azteca.

“Viva México, viva México”, pronunció Eugenio al entrar al set del programa After Hours con James Corden de Fox Sports ataviado con la playera de la Selección Mexicana.

“No lo hagas”, respondió Derbez a los saludos de James y sus invitados. “James, alto, no lo hagas. Ni siquiera me hables, ¿ok?”, dijo, a lo que Corden respondió: “Eso va a ser un poco difícil”.

“Después de lo que Inglaterra le hizo a México ayer, no quiero hablar contigo, ni contigo. No, honestamente (...) los odio, chicos, a todos ustedes. Los odio, no quiero hablar con ningún inglés (...) No me toques”, dijo al momento en que Corden se le acercó.

“Odio a todos los ingleses, excepto Paul McCartney, soy muy fan, pero el resto de ustedes…”, continuó diciendo.

“¿Qué hay de Elton John?”, cuestionó Corden, a lo que Derbez respondió: “Odio a Elton John, Mick Jagger, odio a Mr. Bean, odio hasta Mary Poppins hoy, estoy enojado con Pepa Pig… Sí, odio a Peppa Pig”, señaló.

Eugenio no sólo se refirió a dichas personalidades famosas dentro de la cultura pop británica, sino que involucró en su discurso a la realeza, destacando que odia al rey y a sus herederos, William y Kate. Además de esto, el comediante apuntó que elegía a Meghan Markle por encima de los príncipes.

“No me hagas mencionar a la realeza. Odio al rey Carlos, al príncipe William y a Kate. De hecho, James, a partir de ahora, oficialmente, estoy en modo Meghan Markle”, apuntó dejando sin palabras y con una postura incómoda a Corden.

Después de que dicho video se hiciera viral, Eugenio Derbez se convirtió en blanco de críticas por parte de los mismos ingleses y de seguidores mexicanos, quienes se deslindaron de sus comentarios y dijeron que no representan a los mexicanos y que no existe un odio hacia Inglaterra.

Otros usuarios defendieron a Eugenio, apuntando que no lo decía en serio y que su discurso al entrar en el programa fue ensayado al igual que sus bromas.

“Esos chistes son escritos para el show, Eugenio no estaba improvisando y lo más probable es que los escribió alguien más. No lo estén criticando”, defendió una usuaria en TikTok. “Estuvo bien al principio y luego ya fue demasiado, entiendo que es el formato del programa, pero no lo sé Rick, no se quién le escribió el diálogo pero debió de hacerlo más corto, eso es lo que creo”, comentó otro.

En tanto, internautas ingleses lo ningunearon y dijeron que no les importaba los comentarios de un “actor desconocido” que sólo “busca llamar la atención” a costa de la selección de Harry Kane y Jude Bellingham, incluso comentaron que estaba ardido de que México perdió ante una potencia del futbol inglés.

“¿Quién es ese?”, “Nunca he oído hablar de él”, “Aún no supera haber perdido”, “¿Se supone que debió ser gracioso?”, “Su humor es tan malo como el futbol de México”, señalaron.