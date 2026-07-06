Kylian Mbappé ha provocado revuelo en redes sociales, esta vez no fue por su desempeño en la cancha, sino por la manera en que se defendió de los insultos racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla.

Tras la victoria de Francia por 1-0 sobre Paraguay, el pasado sábado 4 de julio, en los octavos de final del Mundial 2026, la senadora publicó una serie de comentarios racistas en contra del delantero francés.

A través de su cuenta oficial de X, Mbappé calificó a la legisladora como una persona "despreciable e indigna de su cargo" y aseguró que no permitirá que el racismo se normalice tanto dentro como fuera de la cancha.

Su mensaje rápidamente se volvió viral y generó miles de reacciones de internautas, quienes mostraron su apoyo al delantero francés ante este desagradable momento.

¿Qué le dijo Celeste Amarilla a Kylian Mbappé?

Después del encuentro entre Francia y Paraguay, Celeste Amarilla, senadora paraguaya por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), publicó dos mensajes en X con expresiones racistas y despectivas dirigidas a Kylian Mbappé.

En sus publicaciones cuestionó el origen del futbolista francés, lanzó insultos sobre su aspecto físico e incluso aseguró que los jugadores paraguayos debieron haberlo agredido al finalizar el encuentro.

Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped…

Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una… pic.twitter.com/DDjq5E9kHJ — Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 5, 2026

Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el senado y no pasa nada !!! https://t.co/9TAVQoGVsb — Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 5, 2026

La respuesta de Kylian Mbappé a Celeste Amarilla

Hoy 6 de julio, Kylian Mbappé utilizó su cuenta oficial de X para responder directamente a la senadora paraguaya.

"Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de difundir su odio y racismo por todo el mundo".

En otra parte de su publicación escribió:

"Eres una mujer despreciable e indigna de tu cargo. No representas a Paraguay, ese país que ha derramado pasión y honor a lo largo de toda la competencia. Por tu imprudencia y tu descarado racismo, el mundo entero ya se ha olvidado de la trayectoria y el esfuerzo histórico que tus jugadores lograron durante este Mundial, dando paso a una mujer incompetente que da la peor imagen posible de su país".

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

Las redes reaccionan al mensaje de Kylian Mbappé

La respuesta de Mbappé recibió miles de comentarios de apoyo en X, donde usuarios de distintos países condenaron las expresiones racistas de la legisladora y respaldaron la postura del delantero francés. Incluso, un usuario señaló que en este Mundial 2026, el racismo se ha hecho presente en los partidos que se han jugado hasta ahora.

Algunas de las reacciones fueron:

"La señora no tiene idea de con quién está lidiando".

" Mbappé dijo la pura verdad. Le tengo un enorme respeto por alzar la voz contra el racismo de manera tan contundente y clara".

"Me alegro por él; lo que ella dijo fue una locura".

"Es absolutamente repugnante ver cuánto racismo se está manifestando durante este Mundial ".

"Mbappé es de los pocos futbolistas que alzan la voz contra el racismo. Merece todo mi respeto".

¿Cómo va Kylian Mbappé en la lucha por la Bota de Oro del Mundial?

A pesar de las adversidades, Kylian Mbappé sigue haciendo historia como uno de los mejores jugadores del mundo. En este Mundial 2026 suma siete goles, empatando la clasificación por la Bota de Oro junto con Lionel Messi de Argentina y Erling Haaland de Noruega.