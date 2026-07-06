Después del dramático partido en el que Inglaterra sacó a México del Mundial 2026 con un marcador 3-2, varios momentos del juego se hicieron virales, conmoviendo el corazón de la afición que no perdió la fe en ningún momento.

Uno de esos momentos memorables fue el gesto que tuvo e goleador Jude Bellingham con Gilberto Mora, Morita, el joven de 17 años que hizo creer a los mexicanos que se podía tocar la gloria al seguir avanzando en la justa deportiva.

En redes sociales circulan videos del jugador de los Xolos de Tijuana llorando junto a sus compañeros por haber perdido ante la selección inglesa; en el clip, Jude se acerca y consuela a Morita dándole un abrazo y palabras de apoyo.

Cuando Mora le pide su playera, Bellingham acepta y le pide la suya también, finalizando su interacción en un intercambio de jerseys y un segundo abrazo antes de dirigirse a los cambiadores.

Más allá de recibir un consuelo, Gil Mora hizo su sueño realidad: compartir la cancha de juego con Jude Bellingham, a quien considera su ídolo. Cabe mencionar que el joven de 17 años dijo en una entrevista previo al Mundial que deseaba jugar con el inglés: “Nombra a alguien con quien quisieras jugar el resto de tu vida”, le preguntaron, a lo que Gil respondió sin vacilar: “Jude Bellingham”.

Bellingham no sólo consoló a Morita, sino que, minutos después del pitido final, se acercó a otros jugadores del Tri para estrechar la mano y abrazarlos, entre ellos a Julián Quiñones, Édson Álvarez, Raúl Jiménez y Fidalgo.

“Name someone you would want to play with for the rest of your life.”



Gilberto Mora: “Jude Bellingham”. 🤝🏼✨



They shared the pitch at the Estadio Azteca and ended up exchanging jerseys after the game. ❤️ pic.twitter.com/WqeTWdkfcU — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) July 6, 2026

Tras finalizar el encuentro, la estrella del Real Madrid, que hizo la diferencia en el partido México vs Inglaterra con dos goles consecutivos, reconoció las capacidades de la Selección Mexicana en la cancha y se dijo feliz de haber jugado en el mítico Estadio Azteca.

“Los jugadores de México son increíbles, ese mediocentro [Erik Lira y Édson Álvarez] corre mucho , muy fuerte, juegan con mucho corazón. Fue un placer jugar aquí en el Azteca contra ellos”, comentó en español el astro inglés.

La Inglaterra de Jude Bellingham ahora se preparará para enfrentar en los cuartos de final del Mundial 2026 a la Noruega de Erling Haaland, que sacó de la competencia a Brasil con un marcador 2-1.