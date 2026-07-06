La influencer y DJ Chantel Jeffries impactó en redes sociales tras compartir una serie de fotografías que rápidamente conquistaron a sus millones de seguidores. La también ex novia de Justin Bieber demostró una vez más por qué es considerada un referente de estilo al presumir un atrevido look que resaltó su espectacular figura.

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne a más de 3.9 millones de seguidores, la celebridad posó con un bodysuit negro de transparencias. La prenda destacó por su amplio escote rectangular y por los detalles translúcidos en la cintura y los laterales de las piernas.

Para complementar el look, Chantel apostó por un maquillaje impecable y luminoso. La influencer resaltó sus facciones con gloss en los labios, iluminador en los pómulos y sombras que intensificaron su mirada, mientras que su larga cabellera lacia añadió un toque de elegancia y frescura.

Actualmente, Chantel Jeffries continúa desarrollando su faceta musical y recientemente trabajó como DJ en Toronto.

Chantel Jeffries ha compartido en entrevistas que su estilo de vida saludable es clave para mantenerse en forma. En declaraciones al tabloide Daily Mail, reveló que cuida su alimentación y disfruta ejercitarse:

“Cuando estoy en casa, cada vez que termino una comida me gusta dar un paseo. Es bueno digerir la comida y despejar la cabeza. Trato de mantenerme alejada del azúcar tanto como sea posible. No como lácteos ni gluten porque soy alérgica”.

Este enfoque disciplinado ha sido parte de su rutina diaria, y se refleja en su figura.

Chantel Jeffries ha evolucionado de ser una figura viral en redes sociales a convertirse en una DJ reconocida internacionalmente y embajadora de marcas como Fashion Nova y Alo Yoga. Su estilo de vida entre Miami, Ibiza y destinos exóticos como Sudáfrica, la ha convertido en una referencia de moda, música y bienestar.

Chantel Jeffries fue vinculada a Justin Bieber por primera vez en 2014, pero se separaron ese mismo año. Luego fueron vistos juntos en 2016 tras un espectáculo que Justin Bieber dio en el Madison Square Garden y en una proyección de la película La Vida Secreta de tus Mascotas.

Sin embargo, meses después Justin Bieber volvió con Selena Gomez y más tarde se comprometió con su actual esposa, Hailey Bieber.

Sobre el compromiso de Justin Bieber y Hailey, Chantel Jeffries dijo al medio Us Weekly: “Estoy tan feliz por ellos. Creo que es genial tener una relación con alguien que es tan buen amigo tuyo. Porque es simplemente pasar el rato con tu amigo todo el día”.

Recientemente, Chantel se unió al trend de 2016 y publicó una serie de fotografías de cómo lucía en aquel año. Presumió su cabellera rubia y estilo desenfadado, dejando ver que cambió a un toque más glamoroso

Ahora Chantel Jeffries es una afamada DJ y embajadora de la marca Fashion Nova. Así como de la línea deportiva de Alo Yoga.