La Federación Mexicana de Futbol (FMF) hizo oficial el nombramiento de Rafael Márquez como nuevo director técnico de la Selección Mexicana, dando inicio a una nueva etapa rumbo al Mundial 2030 tras la salida de Javier Aguirre. El histórico exdefensa del Tri asume el cargo luego de formar parte del cuerpo técnico nacional y de consolidarse como uno de los futbolistas más importantes en la historia de México. ¿Quién es, cuántos años tiene, quién es su esposa y cuántas Champions League ganó? Te contamos todo lo que tienes que saber sobre el entrenador del Tricolor.

Luego de la participación histórica de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, la FMF dio paso a un nuevo entrenador que dará continuidad al trabajo ya hecho por Aguirre en los últimos años, que culminó con un sobresaliente desempeño del equipo nacional en el campeonato.

Rafa Márquez será el encargado de seguir preparando al equipo y de fortalecer a la Selección Nacional de cara a lo que será el siguiente Mundial 2030 a celebrarse en seis países diferentes de tres continentes (los anfitriones principales serán España, Portugal y Marruecos, mientras que, para conmemorar el centenario de la primera Copa del Mundo, se jugarán partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay).

¿Quién es Rafa Márquez?

Rafael Márquez Álvarez nació el 13 de febrero de 1979 en Zamora, Michoacán, por lo que actualmente tiene 47 años. Considerado uno de los mejores futbolistas mexicanos de todos los tiempos, debutó profesionalmente con Atlas antes de dar el salto al fútbol europeo, donde defendió los colores del AS Mónaco, Barcelona y Hellas Verona. También jugó en el New York Red Bulls, León y regresó al Atlas para cerrar su carrera como futbolista.

Además, disputó cinco Copas del Mundo con la Selección Mexicana, una marca histórica que lo convirtió en uno de los máximos referentes del fútbol nacional.

¿Cuántas Champions League ganó Rafa Márquez?

Uno de los mayores logros de Rafa Márquez llegó con el Barcelona. El mexicano conquistó dos títulos de la UEFA Champions League durante su etapa con el conjunto catalán:

Temporada 2005-2006

Temporada 2008-2009.

También levantó cuatro títulos de LaLiga, una Copa del Rey, tres Supercopas de España, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes, convirtiéndose en uno de los futbolistas mexicanos más exitosos de la historia.

¿Quién es la esposa de Rafa Márquez?

Rafa Márquez está casado con la modelo y empresaria Jaydy Michel, una reconocida figura del espectáculo mexicano y expareja de Alejandro Sanz. La pareja contrajo matrimonio en 2011 y desde entonces ha compartido diversos momentos familiares en redes sociales.

Antes de su relación con Michel, Márquez estuvo casado con la actriz Adriana Lavat, con quien tuvo dos hijos y de quien se separó en un mediático divorcio en el que el exfutbolista fue señalado de infiel.

¿Cómo fue su carrera como entrenador?

Después de retirarse como futbolista profesional, Rafa Márquez inició su preparación como entrenador en España. Posteriormente dirigió al Barça Atlètic, filial del FC Barcelona, donde trabajó con varias de las principales promesas del club catalán.

En 2024 se incorporó como auxiliar técnico de Javier Aguirre en la Selección Mexicana, dentro de un proyecto diseñado para darle continuidad al proceso rumbo al Mundial 2030.

¿Por qué eligieron a Rafa Márquez como técnico del Tri?

La Federación Mexicana explicó que su designación forma parte del Proyecto Deportivo 2030, presentado desde 2024. Su experiencia como capitán de la Selección Mexicana, su formación en Europa y su paso por el banquillo del Barcelona Atlètic fueron factores determinantes para confiarle el nuevo proyecto.

¿Qué retos tendrá con la Selección Mexicana?

Rafa Márquez encabezará el proceso rumbo al Mundial de 2030 con el objetivo de consolidar una nueva generación de futbolistas. Entre sus principales desafíos destacan:

-Mantener el crecimiento mostrado por el Tri en el Mundial 2026.

-Integrar jóvenes talentos como Gilberto Mora y Mateo Chávez.

-Competir por el título de la Copa Oro.

-Preparar al equipo para la Copa del Mundo de 2030.