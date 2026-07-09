El nombre de Gilberto Mora no sólo acapara titulares por su talento dentro de la cancha, sino que también se ha robado el corazón de miles de aficionados mexicanos que lo admiran y apoyan tras su paso por el Mundial 2026. El joven futbolista se ha convertido en toda una celebridad en redes sociales, donde su popularidad sigue creciendo a un ritmo acelerado, tanto que ya superó a Memo Ochoa y a Julián Quiñones.

Tras sus destacadas actuaciones con la Selección Mexicana, el mediocampista de Xolos de Tijuana alcanzó una cifra histórica en Instagram y ya supera en número de seguidores a dos de los futbolistas más emblemáticos de México: Guillermo Ochoa, de 40 años, y Julián Quiñones, de 29.

El crecimiento de Gilberto Mora refleja el impacto que ha tenido entre los aficionados, quienes consideran que es una de las grandes promesas del futbol mexicano y un jugador que podría ser determinante en el siguiente mundial.

¿Cuántos seguidores tiene Gilberto Mora en Instagram?

Luego de su participación con el Tricolor, Gilberto Mora cuenta con 6.4 millones de seguidores en Instagram, una cifra que continúa aumentando gracias al interés que despierta entre los aficionados. Con dicho número dejó muy atrás a Don Memo (apodo que le dieron los mexicanos a Guillermo Ochoa), quien tiene 5.4 millones de seguidores, y a Julián Quiñones, quien cuenta con 3.5 millones de seguidores.

Cada convocatoria, gol o actuación destacada provoca miles de nuevas interacciones, lo que ha convertido a Morita en uno de los futbolistas mexicanos con mayor crecimiento en redes sociales durante 2026.

¿Quién es Gilberto Mora?

Gilberto Mora es un futbolista mexicano que juega como mediocampista y es considerado una de las principales promesas del futbol nacional. Se formó en las fuerzas básicas de Xolos de Tijuana, donde debutó a una edad muy temprana y rápidamente llamó la atención por su visión de juego, técnica y madurez dentro del terreno de juego. Su rendimiento lo llevó a recibir oportunidades con la Selección Mexicana, donde también ha dejado una grata impresión.

¿Qué edad tiene Gilberto Mora?

Gilberto Mora tiene 17 años; nació el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por lo que cumplirá la mayoría de edad (18 años) en unos meses.