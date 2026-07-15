Erling Haaland sorprendió a los aficionados al revelar que uno de los partidos que más esperaba disputar en el Mundial 2026 era contra la Selección Mexicana. El delantero de Noruega aseguró que tenía especial interés en medirse ante dos de las figuras del Tri: Julián Quiñones y el joven talento Gilberto Mora.

Haaland, la estrella de la selección de Noruega, es uno de los jugadores más populares y de los más queridos en este Mundial 2026. Su personalidad y talento hicieron que millones de aficionados ahora lo sigan y quieran saber todo acerca de su vida profesional y personal.

A pesar de que su equipo ya fue eliminado, Haaland continúa hablando sobre el mundial y los encuentros que le hubiera gustado disputar; en una reciente entrevista el delantero confesó que deseaba jugar contra el equipo dirigido por Javier Aguirre y, en especial, enfrentarse a Morita y Quiñones.

Tras concluir la participación de Noruega en el Mundial 2026, Haaland habló para el medio DAZN y dijo que siguió de cerca el partido México vs Inglaterra; manifestó que le hubiera encantado disputar un encuentro contra la selección nacional.

“Estuve viendo el partido en el Azteca contra Inglaterra y de verdad que me emocioné, habría sido lindo enfrentarlos, yo quería jugar con México”, comentó.

Además de revelar sus deseos de jugar contra México, dejó en claro que algunos de los futbolistas del Tricolor llamaron su atención durante la competencia. "Me hubiera gustado enfrentar a Quiñones, que es el hombre más peligroso, y a Mora. Mucha gente me habló de ese chico de 17 años y tiene mucho talento", aseveró.

Las palabras de Haaland fueron interpretadas como un reconocimiento al crecimiento del futbol mexicano y al nivel mostrado por ambos jugadores.

Además de hablar sobre las cualidades de Mora y Quiñones, Erling Haaland confesó que quedó impresionado por el ambiente que vivieron los aficionados en México. Contó que siguió de cerca la convivencia entre mexicanos y extranjeros. "Tengo mucho cariño por México, vi cómo la gente celebraba, ponían a volar a otros sin conocerlos, me hubiera encantado que me hicieran volar ".

¿Quién es Gilberto Mora?

Gilberto Mora es un mediocampista mexicano surgido de las fuerzas básicas de Xolos de Tijuana. Con apenas 17 años, se ha convertido en una de las principales promesas del futbol mexicano.

¿Quién es Julián Quiñones?

Julián Quiñones es delantero de la Selección Mexicana y uno de los futbolistas más desequilibrantes. Actualmente juega en el Al-Qadsiah de la Liga Profesional Saudí.