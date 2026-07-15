Gilberto Mora sigue dando de qué hablar, pero esta vez lo hizo fuera de la cancha ya que el jugador de la Selección Mexicana fue captado conduciendo un costoso auto de lujo, lo cual llamó la atención de los aficionados, quienes comenzaron a preguntarse si dicho vehículo sería de él o de su padre y, también, a cuánto asciende la fortuna del joven de 17 años. ¿Qué coche maneja el jugador de Xolos de Tijuana? ¿Cuál es su precio? Te contamos los detalles.

Sin duda alguna, en la actualidad Gilberto Mora es uno de los futbolistas más queridos por las afición mexicana; tras su participación en la Copa Mundial de la FIFA, el mediocampista se convirtió en una celebridad y son millones las personas que lo siguen y que tienen esperanza de que se convierta en una estrella a nivel internacional.

A la vez que creció su fama, también aumentó el interés por conocer varios detalles de su vida personal, como quién es su papá, cómo lo apoya su familia, si tiene novia y cuál es su fortuna a sus 17 años.

Esta última pregunta surgió sobre todo después de que un fanático grabara al joven deportista mientras circulaba por las calles de Tijuana. Mora iba al volante y estaba acompañado de quien dicen era su hermana.

¿Qué auto maneja Gilberto Mora?

El mediocampista mexicano fue visto mientras circulaba por las calles de Tijuana a bordo de un BMW Serie 2 Gran Coupé , un sedán premium con diseño deportivo, tecnología de última generación y acabados de lujo.

En el video, un aficionado se acerca para saludar al futbolista, quien baja la ventanilla, intercambia unas palabras y responde con amabilidad antes de continuar su camino.

@lalistadeportes ¡Se hizo canón! Un aficionado se encontró a Gilberto Mora conduciendo un auto, una imagen que hizo recordar a muchos un meme que usuarios de redes sociales le hicieron durante los partidos del Mundial 2026. ♬ sonido original - La-Lista Deportes

¿Cuánto cuesta el BMW de Gilberto Mora?

El precio del BMW Serie 2 Gran Coupé varía según la versión y el equipamiento elegido. De acuerdo con estimaciones, el rango de precios en México es el siguiente:

Versión de entrada: desde 849 mil 900 pesos

Versión más equipada: hasta 1 millón 229 mil pesos

Precio estimado del vehículo de Gilberto Mora: alrededor de 1.2 millones de pesos.

¿Qué características tiene el auto?

El BMW Serie 2 Gran Coupé destaca por combinar deportividad, confort y tecnología. Entre sus principales características se encuentran:

-Motor turbo de tres cilindros

-Potencia aproximada de 167 caballos de fuerza

-Transmisión automática de doble embrague de siete velocidades

-Diseño coupé de cuatro puertas

-Pantallas digitales y sistema multimedia

-Sistemas avanzados de asistencia al conductor

-Acabados premium y opciones de personalización.

¿Por qué el auto de Gilberto Mora llamó tanto la atención?

El vehículo se volvió tema de conversación porque Mora tiene apenas 17 años y vive uno de los mejores momentos de su carrera.

¿A cuánto asciende la fortuna de Gilberto Mora?

Según medios nacionales, Mora tiene una fortuna valuada en 4.4 millones de pesos.