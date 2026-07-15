Después de agredir a Kylian Mbappé con comentarios racistas y de odio, e incluso amenazar con demandarlo, la senadora paraguaya Celeste Amarilla volvió a dar de qué hablar en redes sociales al burlarse del jugador y de la eliminación de Francia del Mundial 2026. ¿Qué dijo?

La senadora ha estado activa en sus redes sociales compartiendo fotografías y videos de sí misma llegando a trabajar vestida con los colores de España, un día después de que Francia cayera 2 a 0 en las semifinales.

Amarilla fue captada por los reporteros vestida con una falda y pañoleta roja, además de un blazer amarillo y una camisa blanca. Según dijo frente a los micrófonos, se vistió con dichos colores para apoyar a España, incluso afirmó que su ropa era de la marca española Zara.

Aunado al mensaje que envió con su indumentaria, la legisladora se burló directamente del jugador afirmando que perdió porque le llegó el karma. “Ya le llegó el karma a Mbappé. El karma paraguayo, no solamente el mío”, dijo entre sonrisas orgullosas.

Pero eso no fue todo, la senadora usó X para seguir burlándose del futbolista y de la derrota francesa escribiendo: España 2, Francia 0 junto a un gif de una niña haciendo gestos de cerrar la boca.

Asimismo, reposteó publicaciones de usuarios paraguayos que también se burlaron del marcador final: “Son tan llorones los franceses, qué gente de cristal. Hace una semana que vienen llorando. Por eso es mucho mejor pelearnos con los argentinos porque al día siguiente ya ni nos acordamos qué nos estábamos diciendo”, “En los libros de historia del futbol quedará cómo la senadora Celeste Amarilla destruyó psicológicamente a la selección francesa y a todo el pueblo francés”.

Incluso la política reposteó un video en el que se muestra a una persona haciendo rituales satánicos y en el que una usuaria sugirió que se trataba de la misma senadora haciendo maleficios para que perdiera la selección francesa.

🇪🇸CELESTE AMARILLA CELEBRA LA CAÍDA DE FRANCIA CON UN LOOK INSPIRADO EN ESPAÑA: “LLEGÓ EL KARMA”, DICE



🗣️La senadora nacional, Celeste Amarilla, llegó hoy al Congreso con un atuendo inspirado en España, tras la victoria de la selección española ante Francia y la eliminación del… pic.twitter.com/nIDgLvpXVr — Radio 780 AM (@780AM) July 15, 2026

España 2 Francia 0 pic.twitter.com/3ZaVjNHMzC — Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 14, 2026

¿Qué dijo Celeste Amarilla de Kylian Mbappé?

Hace unos días, tras la derrota de Paraguay frente a Francia, la senadora despotricó en contra de Mbappé a través de redes sociales, dirigiéndole agresiones racistas y comentarios de odio en torno a su origen étnico.

“Bruto, ni siquiera aprendió a escribir. En lugar de la leche de su madre, chupó cocos y lo más culto que ha oído en su vida son los chimpancés”, escribió Amarilla en X, además de llamarlo “camerunés colonizado, soberbio, nuevo rico, prepotente y feo”.

Poco después, Mbappé respondió llamándola “mujer despreciable indigna de su cargo”, cuestionando su posición política.

En torno a esto, Amarilla amagó con demandarlo por “meterse con Paraguay” y por agraviarala sin conocerla y le exigió una disculpa.