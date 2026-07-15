La tensión entre Argentina e Inglaterra no se quedó sólo en lo deportivo, sino que llegó a otras instancias luego de que la vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, calificara a los ingleses como "piratas usurpadores" en referencia a la soberanía de las Islas Malvinas. Sus declaraciones se viralizaron rápidamente y encendieron la conversación en redes sociales justo antes del esperado partido de semifinales entre ambas selecciones en el Mundial 2026.

¿Por qué Argentina e Inglaterra tienen una rivalidad tan fuerte? La enemistad combina factores deportivos, históricos y políticos. En el plano futbolístico, ambos han protagonizado algunos de los partidos más recordados en la historia de los Mundiales. En el ámbito político, el diferendo por las Islas Malvinas sigue siendo un tema sensible para ambos gobiernos y para buena parte de sus sociedades.

Es por estos motivos que las palabras de Villarruel causaron controversia entre aficionados, políticos y la población en general, porque también surgen en medio de la polémica que rodea a Messi y a Argentina, los cuales estarían siendo favorecidos por la FIFA para que lleguen a la final y se lleven la Copa, según indican internautas.

¿Qué dijo la vicepresidenta de Argentina?

A través de sus redes sociales y previo al partido Argentina vs Inglaterra, la vicepresidenta se refirió a los ingleses de una forma despectiva, al llamarlos “piratas usurpadores”: "Mañana jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores. ¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!”, escribió.

La frase rápidamente se difundió en redes sociales y fue retomada por medios internacionales y por miles de internautas alrededor del mundo, quienes hicieron toda clase de comentarios, la mayoría de desaprobación: “En esta no estoy de acuerdo. Hay que despolitizar el deporte, lo contrario a este comentario. No queremos comentarios políticos contaminando el mundo del deporte”, “Es solo un partido de fútbol, no le pongan a los deportistas problemas que los políticos no pueden resolver”, “El respeto ante todo, no repitamos discursos de odio”, “Terrible el mensaje que manda en estos tiempos” y “Señora es un partido de fútbol, no sea irresponsable, no manche la pelota, la rivalidad deportiva es normal ¿Sabía usted que muchos jugadores de la selección Argentina tienen sobrinos y hasta hijos nacidos en Gran Bretaña? El tema político de Malvinas se discute en el campo político”.

Mañana jugamos contra los piratas usurpadores.

No es un partido más.

No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores.

¡Aguante Argentina! Porque… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026

A estos comentarios, la vicepresidenta de argentina contestó que no estaba de acuerdo y reiteró que los ingleses eran “piratas”, “enemigos” y una “nación invasora”. “Cómo no vamos a mencionar que esta gente invadió nuestra tierra, mató argentinos para sostener esa invasión y hoy sigue cruzando alegremente nuestro mar sin pedir permiso y usando y abusando de nuestros recursos y que nadie lo diga?”, agregó Villarruel.

La rivalidad futbolística entre Argentina e Inglaterra es una de las más intensas del deporte y está marcada por episodios históricos como:

El partido de los cuartos de final del Mundial de 1986.

El gol conocido como "La Mano de Dios", de Diego Maradona.

El llamado "Gol del Siglo", anotado por el propio Maradona en ese mismo encuentro.

¿Qué son las Islas Malvinas?

Las Islas Malvinas (conocidas en inglés como Falkland Islands) son un archipiélago ubicado en el Atlántico Sur. Argentina reclama su soberanía, mientras que el Reino Unido administra el territorio. La disputa permanece sin resolverse y continúa siendo tratada en foros internacionales.