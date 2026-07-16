Antonela Roccuzzo apoyó a Lionel Messi desde un palco VIP durante el partido Argentina vs Inglaterra, donde la albiceleste aseguró su pase a la final con un marcador 2 a 0. A través de sus redes sociales, la esposa del argentino compartió algunos detalles.

La modelo recurrió a su cuenta de Instagram para publicar fotografías y videos con sus hijos y otros acompañantes, en los que se muestran animando al astro. En las imágenes, Antonela aparece ataviada con un crop top de la playera de Argentina, a juego con un pantalón beige de estilo old money.

Al look le sumó pendientes largos y un reloj de pulso, además de discretos anillos plateados, también usó su anillo de bodas, un minibolso bolso de correa y gafas solares.

Como es su estilo, Antonela Roccuzzo se lució con un maquillaje sencillo, pero glamuroso que destacó su belleza; el cabello, por su parte, se lució peinado en mechones lacios con flequillo largo asimétrico acomodado de lado.

En las fotografías compartidas en el feed de Instagram, Antonela posó con los tres hijos que comparte con Lionel Messi: Thiago, Mateo y Ciro. “Gracias a Dios. ¡Vamos, Argentina! ¡A la final”.

Por su parte, en sus stories, la influencer compartió un mensaje de celebración a Messi y a la selección argentina por llegar a la final después de un partido tenso contra Inglaterra. En dicho post, Antonela felicitó a su esposo y le expresó su amor: “Qué orgullo más grande. Te amo @leomessi”.

Antonela Messi presume silueta de infarto en partido de Argentina y celebra a Messi: “Qué orgullo, te amo”. Foto: Instagram

Además de su post, Roccuzzo reposteó un mensaje que Shakira le dedicó a Messi por el lugar que le ha asegurado a la albigense en la final del Mundial 2026: “¡Lo que Messi está haciendo es más extraordinario! Muestra los valores de un hombre que está profundamente comprometido y disciplinado, desafiante en el tiempo y todas las probabilidades. Demostrando que una persona no se define por la edad o por lo que otros dicen”.

La colombiana también aprovechó para dejarle un breve mensaje a Antonela, reconociendo el apoyo que le da al futbolista: “¡Y sé que tener a una mujer como Antonela a su lado le da la fuerza e inspiración para demostrarlo”.

Antonela y sus hijos han estado apoyando a Messi durante toda la Copa mundial, asistiendo a todos los partidos y dedicándole mensajes de ánimo y celebración.

Antonela Messi presume silueta de infarto en partido de Argentina y celebra a Messi: “Qué orgullo, te amo”. Foto: Instagram

Después del partido contra Inglaterra, Lionel Messi fue el tema de conversación a nivel internacional a pesar de no haber anotado en esta ocasión.

El jugador se hizo tendencia por ciertas declaraciones en las que desmintió el favorecimiento que presuntamente le ha dado la FIFA y Gianni Infantino durante la justa.

El jugador dijo frente a la prensa deportiva: “Duela a quien le duela y digan lo que digan. Este grupo demuestra que, dentro de la cancha, nadie les regala nada. Que compite y va a buscar los partidos con mucho amor propio, con juego, porque hoy hicimos un grandísimo partido”, y agregó que estaba feliz de haberle ganado a Inglaterra y de darle una alegría a los argentinos.