Kylie Jenner deslumbró a sus millones de seguidores en redes sociales al compartir una serie de fotografías en las que presume uno de los diseños más atrevidos de su nueva colección de bikinis.

La empresaria e influencer posó desde la comodidad de su habitación, demostrando una vez más por qué es considerada una de las figuras más influyentes en el mundo de la moda.

En las imágenes, la menor del clan Kardashian-Jenner apareció recostada sobre su cama mientras modelaba un diminuto bikini con estampado animal print, una de las tendencias que continúa dominando las colecciones de verano. El conjunto destacó por su diseño y favorecedor, resaltando sus curvas y generando miles de reacciones entre sus admiradores.

clocking in 🤓 my khy x frankies bikinis are live on https://t.co/OrxInHV4B5!!!!! 🩶 pic.twitter.com/qrf2arRv8P — Kylie Jenner (@KylieJenner) July 14, 2026

Además del llamativo traje de baño, Kylie complementó su sesión fotográfica con un accesorio tecnológico que no pasó desapercibido: unos lentes Meta. La celebridad incorporó el dispositivo a su look relajado y moderno, fusionando moda y tecnología en una publicación que rápidamente se volvió viral.

Como era de esperarse, las fotografías acumularon una gran cantidad de “me gusta” y comentarios en cuestión de horas. Los usuarios elogiaron tanto su estilo como la elección del estampado animal print.

El mini bikini forma parte de la colección materializada entre su firma de ropa Khy y la marca Frankies Bikinis, fundada por Francesca Aiello.

La relación profesional entre Jenner y Aiello comenzó en julio de 2025, cuando lanzaron la línea Cloud Cups by Frankies Bikinis x Khy, una propuesta que combinaba la estética característica de ambas marcas. Ahora, las diseñadoras vuelven a unir fuerzas con una colección que busca celebrar la confianza, la feminidad y el estilo californiano.

Desde la cuenta oficial de Khy, la nueva propuesta fue definida como una colección inspirada en “el arte de ser visto y los momentos intermedios”, reflejando una esencia relajada y sofisticada al mismo tiempo.

Por su parte, Francesca Aiello aseguró que volver a colaborar con Jenner ha sido una experiencia especial. Según explicó, ambas se inspiraron en la ciudad de Los Ángeles, lugar donde crecieron y que sirvió como punto de partida para el desarrollo creativo de las prendas.

La diseñadora señaló que revisaron piezas vintage de sus propios guardarropas para encontrar referencias únicas y sensuales que capturaran la esencia de la ciudad. El resultado fue una línea integrada por estampados llamativos, detalles divertidos y cortes diseñados para destacar la silueta.

El éxito de esta colaboración llega en un momento clave para Khy, la marca que Kylie Jenner lanzó oficialmente a finales de 2023. La empresaria presentó el proyecto con una fotografía en la que aparecía usando una gabardina negra de efecto piel, acompañada únicamente del mensaje: “Conoce a Khy”.

Desde entonces, la firma ha ampliado su presencia en la industria de la moda mediante distintas colaboraciones y colecciones exclusivas. Actualmente, Jenner continúa al frente de varios negocios exitosos, entre ellos Kylie Cosmetics, Kylie Skin, Khy y la marca de bebidas Sprinter.