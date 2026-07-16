La hostilidad que tiene Argentina contra México ya rebasó las cuestiones deportivas, y ahora lo que predomina entre ambos países son discursos de odio, racismo, además de burlas y comentarios incendiarios.

Durante la Copa mundial, en redes sociales, usuarios de ambos países han peleado por qué país es mejor, tanto en el ámbito pambolero como en lo social, lo político, lo cultural y hasta lo laboral, pero ahora estos comentarios han subido de tono tras la derrota de Inglaterra en las semifinales.

En las últimas horas se ha hecho viral un video de Récord, en el que un argentino critica a México y se burla de sus capacidades en el futbol, además de su economía y afirma que los mexicanos le tienen envidia a Argentina.

“Para los whitexicans de México: soporten a Argentina. Nosotros mantenemos la economía de Polanco, Roma Norte, de todo, así que dejen de joder”, señaló y agregó contundente sobre la mutua rencilla: “Los mexicanos nos tienen bronca porque nos tienen envidia, específicamente. Yo entiendo que tienen los taquitos, todo muy lindo, pero no saben jugar a la pelota. Ya van a aprender”.

En respuesta, los internautas mexicanos respondieron que era absurdo que se refiriera a la cuestión económica dado que los argentinos viven una crisis por pérdida de empleo, encarecimiento e inflación.

“No pueden ni mantener la economía de su país. Qué van a andar manteniendo la de México. Ridículos”, comentó un usuario, “Tienen tanta razón. Imagínate estas zonas sin meseros”, “Jugar a la pelota lo único que saben hacer porque de economía así como su presidente están jodidos”, agregaron otros.

El argentino hizo dichos comentarios precisamente en torno al tema de que compatriotas suyos trabajan de meseros en la Ciudad de México. Cuando comenzó la justa deportiva y Latinoamérica eligió bandos para apoyar a los equipos, muchos latinos eligieron a Argentina, atacando a México y burlándose del país.

No pueden ni mantener la economía de su país. Que van a andar manteniendo la de México



Ridículos pic.twitter.com/VvpLDuklJx — Tania (@tania__rd) July 16, 2026

Como respuesta, los mexicanos resaltaron los problemas económicos que enfrenta el país sudamericano y la necesidad que tiene su gente de migrar y trabajar como meseros en el extranjero, principalmente en la CDMX.

El tema se agravó cuando un periodista argentino, identificado como Eduardo Feinmann, también se burló del futbol mexicano y de sus modismos lingüísticos y expresó en su programa que detestaba a los mexicanos.

“Detesto a los mexicanos, los detesto con mi alma. El ahorita ese se lo pueden meter en el orto, son detestables esos tipos. La envidia que le tienen a los argentinos, no solamente en el futbol, en todo. Nos envidian, quieren ser como nosotros y no les da el piné, menos en el futbol, son de madera”, arremetió el hombre que después salió a pedir disculpas alegando que hablaba del futbol y del Mundial 2026.