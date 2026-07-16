La polémica por la manta de las Islas Malvinas continúa escalando y ahora alcanzó a la Premier League: luego de que varios futbolistas de la Selección Argentina aparecieran celebrando con un mensaje alusivo al histórico reclamo de soberanía sobre las Malvinas, en el Reino Unido surgió la petición de que se tomen medidas más severas ante dicha protesta, entre ellas, la revocación de las visas de trabajo de los jugadores argentinos que militan en el futbol inglés.

La semifinal Argentina vs Inglaterra dejó varias polémicas y temas que están causando controversia en las redes sociales: las peleas entre jugadores como Messi, Bellingham y Barco, las múltiples faltas que hubo de ambos equipos y las celebraciones de argentinos que incluyen agresiones hacia la afición inglesa, han generado miles de reacciones en contra de la Albiceleste.

Pero fue la manta de las Malvinas la que se robó todos los reflectores y desató un conflicto hasta político, ya el gobierno británico instó a la FIFA a investigar a la Selección Argentina luego de que jugadores posaran con una pancarta que decía “Las Malvinas son argentinas”; el ministro de Empresa del Reino Unido, Peter Kyle, calificó el comportamiento como "totalmente inapropiado”.

Ante este caso, hay una intensa discusión en la que cientos de británicos se pronunciaron en contra y vieron la situación como una clara provocación; por ejemplo, el columnista y analista Nile Gardiner hizo un llamado a quitarles la visa de trabajo a todos los jugadores argentinos que se vieron involucrados en el suceso.

“Todo jugador argentino en la Premier League inglesa que participó en esta fea exhibición anti-británica debería ser despojado de su visa de trabajo del Reino Unido. Debería haber tolerancia cero para esto”, escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

La petición de sacar a los jugadores argentinos de la Premier League (la cuál inicia el próximo 21 de agosto) provocó miles de comentarios; las opiniones se dividieron entre los usuarios que respaldaron el reclamo de Argentina sobre las Malvinas, las personas que consideran que el deporte debe mantenerse al margen de disputas políticas, así como aficionados que rechazaron la posibilidad de sancionar a futbolistas por expresar una postura vinculada a un tema histórico.

Every Argentine player in the English Premier League who took part in this ugly anti-British display should be stripped of their UK work visa. There should be zero tolerance for this. https://t.co/kYtMJUgISn — Nile Gardiner (@NileGardiner) July 15, 2026

¿Qué futbolistas argentinos juegan en la Premier League?

Los principales futbolistas argentinos que juegan en la Premier League son Emiliano "Dibu" Martínez (Aston Villa), Cristian "Cuti" Romero (Tottenham Hotspur), Lisandro Martínez (Manchester United), Enzo Fernández (Chelsea) y Alexis Mac Allister (Liverpool).

¿Puede el Reino Unido retirar la visa a un futbolista por este motivo?

La legislación migratoria británica contempla distintos supuestos para revocar permisos de residencia o trabajo. Sin embargo, no existe información oficial que indique que los jugadores argentinos enfrenten actualmente un proceso de cancelación de visas por este caso. Cualquier decisión de esa naturaleza dependería de las autoridades competentes y del análisis individual de cada situación.

Historia de las Islas Malvinas

Las Islas Malvinas, conocidas en el Reino Unido como Falkland Islands, son un territorio ubicado en el Atlántico Sur cuya soberanía es disputada por Argentina y el Reino Unido.

Argentina sostiene que las islas forman parte de su territorio y mantiene un reclamo diplomático permanente, mientras que el Reino Unido ejerce la administración del archipiélago. La disputa se intensificó tras la Guerra de las Malvinas de 1982 y continúa siendo uno de los principales temas de la agenda bilateral.