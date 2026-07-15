La Albiceleste es campeona vigente y busca ser la primera selección que revalide su título desde que Brasil lo logró en 1958 y 1962. Inglaterra no se corona ni avanza a una final desde que fue anfitriona en 1966.

La selección de Argentina chocará con España, que ya espera en la final luego de imponerse con autoridad y solidez defensiva por 2-0 contra Francia el martes.

Otra vez con la soga en el cuello, el eterno Messi frotó la lámpara con un par de asistencias que acabaron en los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez para voltear el marcador en la agonía del encuentro y los campeones defensores vencieron el miércoles 2-1 a Inglaterra.

A la caza de convertirse en la primera selección que revalida el título desde Brasil en 1958 y 1962, la Albiceleste se medirá contra España en la final en East Rutherford, Nueva Jersey, el domingo.