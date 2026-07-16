Uno de los momentos más comentados en redes sociales tras la semifinal entre Argentina e Inglaterra del Mundial 2026 fue el zape que Jude Bellingham le propinó al argentino Valentín "Colo" Barco al término del encuentro. El gesto sorprendió a los aficionados, ya que aparentemente ocurrió sin una explicación evidente.

Hasta el momento, ninguno de los dos futbolistas ha explicado qué ocurrió. Sin embargo, en redes sociales comenzaron a surgir diversas teorías sobre el incidente.

Video muestra el momento en que Jude Bellingham le da un zape a Valentín "Colo" Barco

En un video, ampliamente difundido en redes sociales, se observa a Jude Bellingham saludando a algunos jugadores argentinos mientras estos celebraban su pase a la final.

Cuando Valentín "Colo" Barco ingresa al terreno de juego para reunirse con sus compañeros, el mediocampista inglés se acerca y le da un golpe en la cabeza. Instantes después, futbolistas de ambos equipos intervienen para evitar que la situación escale.

Jude Bellingham got into a confrontation with the Argentina players after the final whistle 😳 pic.twitter.com/jLD54r8EOr — Cleverly 💐 (@Cleverlydey4u) July 15, 2026

Las teorías en redes sobre el altercado entre Jude Bellingham y Valentín "Colo" Barco

Hasta ahora no existe una versión oficial sobre lo ocurrido.

Una de las teorías más difundidas sostiene que Barco habría dicho algo que molestó a Bellingham. Algunos usuarios aseguran que el argentino habló mientras caminaba cerca del inglés y consideran que el futbolista del Real Madrid pudo entender el comentario, ya que habla español.

"Se sabe que Argentina es el problema, algo habrán dicho pensando que Jude no entendería y el wey habla español", comentó un usuario de X.

Otro usuario escribió:

"Tengo cero dudas de que dijeron algo racista y Bellingham (que habla español) lo escuchó y por eso le acomodó ese zape tan sabroso".

Otros internautas consideran que la reacción de Bellingham estuvo relacionada con la actitud de Barco durante las celebraciones de los goles argentinos.

En un video compartido por el usuario @Cleverlydey4u, se observa a Barco ingresar al terreno de juego tras el primer gol de Argentina, anotado por Enzo Fernández. Mientras pasa cerca de los jugadores ingleses saltando, algunos usuarios interpretan que intenta chocar la palma con Bellingham o que le intenta pegar en la cara. Sin embargo, continúa su camino hacia otro futbolista inglés, quien lo empuja antes de que llegue hasta él.

"Jude lo hizo bien. Valentín Barco se les acercó a la cara para burlarse de ellos", escribió otro usuario.

So this is why Bellingham tapped Valentín Barco on the head yesterday 😭😂 pic.twitter.com/wbtKS6m9lD https://t.co/eXvjPZ4Bv8 — Cleverly 💐 (@Cleverlydey4u) July 16, 2026

¿Qué dijo Jude Bellingham tras la eliminación de Inglaterra?

Más allá de la polémica con Barco, Jude Bellingham lamentó la derrota de Inglaterra y su eliminación del Mundial 2026.

"Es un día muy triste para nosotros. Hemos hecho un buen partido y hemos luchado mucho. Al final no hay mucho que decir".

Sobre las decisiones del director técnico Thomas Tuchel, el mediocampista aseguró que no tenía nada más que agregar.

"No hay nada que decir".

¿Qué sigue para Inglaterra?