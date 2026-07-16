¿Robert Pattinson y Zendaya? Esta es la pregunta que ha estado circulando en redes sociales desde su colaboración conjunta en la película El Drama, donde ambos interpretaron a una pareja sentimental en plena crisis.

Según se ha sugerido, entre las dos celebridades ha habido una química evidente desde entonces y hasta el momento, que actúan de nuevo mano a mano en La Odisea de Christopher Nolan, tanto en la gran pantalla como en público, en especial en las alfombras rojas donde han estado interactuando de cerca.

Si bien cada quien tiene sus respectivas relaciones románticas, los internautas han identificado comportamientos, especialmente de Robert, que sugieren una atracción física por la celebridad de 29 años.

En TikTok circulan videos recopilados donde el actor parece estar embelesado por la belleza y presencia de Zendaya y con la necesidad de tener contacto físico con ella, entre abrazos, besos y miradas coquetas.

Pero, ¿esto es real? ¿qué muestran las imágenes? Dicho material viral deja a la vista los rostros de sorpresa de Robert cada vez que ve Zendaya con sus llamativos looks cerca de él, comportamientos nerviosos y algunos movimientos corporales que han sido interpretados como coqueteos y que demuestran que le presta atención sólo a ella a pesar de estar rodeados de personas.

En un clip en especial, mira discretamente a Zendaya mientras habla con el elenco de La Odisea, pero al percatarse que está siendo grabado, se agarra del cabello y desvía la mirada nervioso, en otras ocasiones le busca la mirada con esperanza de que lo voltee a ver.

En otro video, tomado durante el estreno de El Drama, se ve a Robert hablando nervioso con la actriz, viéndole la ropa y tocándole la espalda baja en medio de un abrazo.

A Zendaya no se le ha visto comportamientos similares, aunque sí entra en contacto físico con confianza con el actor en varios videos considerados en las teorías conspirativas de los internautas donde sugieren un posible nuevo romance secreto.

“No se puede negar la atracción que Robert siente por Zendaya”, comentó una usuaria en TikTok. “Robert y Zendaya se traen algo y de mí se acuerdan”, “Sólo un ciego no se da cuenta que a él claramente ella le atrae. No puedo opinar de ella porque no veo ninguna expresión delatora de su parte, pero él cambia su expresión por ella y le busca la mirada”, “El mensaje es clarísimo, se atraen”, “Veo muchas cosas entre los dos”, “Son amigos y él admira su belleza, pero ahí hay algo”, comentan los usuarios de internet.

Ambos actores han trabajado juntos en El Drama y La Odisea. Se sabe que Robert Pattinson mantiene una relación con la cantante Suki Waterhouse, con quien comparte una hija; por meses se ha hablado de que se casaron en secreto, pero no hay datos al respecto.

Por su parte, Zendaya recientemente contrajo matrimonio con Tom Holland después de casi cinco años de relación pública. Cabe mencionar que ambos fueron amigos y colegas en las primeras películas de Spider-Man.

Tanto su amistad como su noviazgo y ahora su matrimonio se ha mantenido fuera de la atención mediática. Fue Tom el que confirmó que se habían casado en una ceremonia íntima con amigos familiares, previo a esto, la actriz apareció en los Golden Globes 2026 con su anillo de bodas.