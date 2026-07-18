En los últimos días, Altair Jarabo se volvió tendencia luego de que surgieran especulaciones sobre un posible divorcio de Frédéric García, el empresario francés con quien contrajo matrimonio en 2021. Ante los rumores, la actriz mexicana decidió hablar públicamente sobre el estado de su relación y aclaró cómo se encuentra actualmente su matrimonio.

Las versiones sobre una posible separación comenzaron a circular después de que el periodista Alex Kaffie escribiera en su columna del Diario Basta!., que la actriz y el empresario ya no comparten el mismo techo y se encuentran "haciendo vidas separadas" desde hace varias semanas.

“No sé si su separación es definitiva o solo atraviesan por una crisis matrimonial”, indicó Kaffie, quien además aseguró que Frédéric García estaría en Florencia, Italia, “haciendo vida de soltero” mientras Altair Jarabo “se divierte con gente de su edad en Miami, Florida”.

Tras esta información y en un encuentro con medios en la Ciudad de México, se le cuestionó a la famosa sobre si eran ciertos los rumores a lo que respondió que no lo son y que se encuentra en un gran momento en su matrimonio.

"Nada más lejano a la realidad que me estoy separando, que me estoy divorciando… ¡Nada que ver por una sencilla razón: eso significaría perderme de mi actividad favorita que hay en este mundo, que es darle besos y abrazos al hombre más maravilloso en la tierra, que es Frédéric", dijo.

Agregó: "Llevamos cinco años increíblemente felices. No hay nada de cierto en esos rumores. Realmente no nos importó este rumor, tan es así que no salimos a aclarar este rumor y dar el mensaje presidencial, pero la verdad sea dicha, aprovechando que están aquí todos de una vez, nada que ver".

¿Quién es Frédéric García?

Frédéric García es un empresario francés, de 58 años, con una amplia trayectoria en el sector empresarial internacional. Su relación con Altair Jarabo llamó la atención desde el inicio debido a la diferencia de edad entre ambos (se llevan 19 años).

Frédéric se desempeñó como Director General de Airbus Group México y fue Presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG).

¿Quién es Altair Jarabo?

Altair Jarabo, de 39 años, es una actriz mexicana reconocida por su participación en exitosas telenovelas como: En nombre del amor, Abismo de pasión, Por amar sin ley y Corazón Guerrero.

A lo largo de su carrera se ha consolidado como una de las villanas más populares de la televisión mexicana y continúa siendo una figura muy seguida por el público.