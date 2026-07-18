Aylín Mujica volvió a aparecer en redes sociales con un emotivo mensaje después de enfrentar uno de los momentos más difíciles de su vida: la muerte de su hijo, Mauro Menéndez. La actriz cubana compartió unas palabras cargadas de dolor y agradecimiento que conmovieron a sus seguidores y rápidamente se volvieron virales. “Estoy devastada”, dijo la famosa.

El medio del espectáculo y miles de personas se solidarizaron con Aylín Mujica luego de que se diera a conocer el fallecimiento de su hijo mayor, quien tenía 31 años y llevaba varios años siendo DJ. La noticia rápidamente se viralizó debido a que la cubana es una de las actrices más queridas, por sus múltiples trabajos en la televisión y el cine.

Tras varias horas en las que circuló toda clase de información sobre el deceso de Mauro Menéndez (mejor conocido como Maahez) la famosa, de 51 años, decidió romper el silencio y decir algunas palabras en medio de esta complicada situación que atraviesa.

¿Qué dijo Aylín Mujica tras la muerte de su hijo?

Fue a través de redes sociales que Aylín Mujica compartió un mensaje en el que expresó el profundo dolor que siente por la partida de su hijo. Pero no lo hizo desde su cuenta de Instagram personal, sino que respondió a una publicación del programa Al Rojo Vivo, en el que le enviaron sus condolencias.

“Fallece el hijo de Aylín Mujica, Mauro Menédez. Nuestras más sinceras condolencias a ella y toda su familia”, escribió el programa, a lo que Aylín Mujica respondió: “Muchas gracias familia . Solo puedo decir que estoy devastada”.

Mensaje de Aylín Mujica tras la muerte de su hijo. Foto: Captura tomada de Instagram @alrojovivo

Fue de esta forma como la artista agradeció las muestras de cariño recibidas durante los últimos días y reconoció que enfrenta un proceso complicado. Por su parte, los usuarios de redes sociales le enviaron su amor, solidaridad y condolencias y le hicieron saber que están con ella en estos momentos.

En julio de 2025, Mujica reveló a Rodner Figueroa que para cumplir su sueño de ser actriz tuvo que dejar a su hijo Mauro a cargo de su entonces esposo, Osamu Menéndez, en Cuba. “Fui mamá muy joven, a los 19 años (…) Yo tengo tres hijos, dos varones. El primero fue el que estaba en Cuba criado por el papá. El papá me dijo: ‘Dale, vete a triunfar que yo me cuido con él'”, comentó.

“Me casé muy jovencita. Tengo un hijo maravilloso, ya Mauro tiene 30 años y estoy super orgullosa de él. Lo veo y digo ‘Wow’. Yo siempre quise ser mamá, era como una necesidad que yo tenía de tener hijos”, aseguró.

Según refiere el sitio Las Top News, Aylín Mujica habría dicho para People en Español que la llegada de su hijo mayor cambió el sentido de su vida: “A partir de ese día el sentido de mi vida cambió y cambió para entender que el traer un ser a este mundo dándole vida a partir de ti es el sentimiento más honesto y real”, dijo.

¿Quién era Mauro Menéndez?

Mauro Menéndez era el hijo mayor de Aylín Mujica; al igual que sus padres, desarrolló una carrera en la industria del entretenimiento. Era músico, productor y DJ bajo el nombre artístico de Maahez. En Instagram contaba con cerca de 40 mil seguidores.

¿De qué murió Mauro Menéndez?

Hasta el momento, la familia no ha dado a conocer oficialmente la causa del fallecimiento de Mauro Menéndez.

La periodista Mandy Fridmann informó que Mauro Menéndez viajó a Barbados para asistir a un partido de béisbol, pese a que presuntamente se encontraba enfermo de neumonía. Diversos medios han señalado que el joven de 31 años habría sufrido un infarto.

¿Quién es Aylín Mujica?

Aylín Mujica es una actriz, modelo y conductora cubana con una amplia trayectoria en la televisión hispana. Ha participado en numerosas telenovelas y programas de entretenimiento, consolidándose como una de las figuras más reconocidas del espectáculo latino.