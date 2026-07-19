Shakira puso el ambiente durante el medio tiempo de la final del Mundial 2026, llevado a cabo en el Estadio East Rutherford Nueva Jersey, con un duelo de gigantes entre España y Argentina.

La cantante colombiana salió al campo cantando Dai Dai, la canción oficial de la justa deportiva que interpreta junto a Burna Boy. Desde el momento en que apareció a cuadro, las redes sociales se llenaron de comentarios sobre su interpretación, pero principalmente por su imagen. ¿Por qué?

Los usuarios de internet señalaron que la Shakira que cantó en la final sí es la original y que se esforzó por dar un buen espectáculo a comparación con lo hecho durante la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México el pasado 11 de junio.

Cabe recordar que en su momento, la colombiana generó polémica en internet por teorías conspirativas que afirmaron que no era la original y que se envió una doble para salir al escenario porque no quería cantar.

“Esa weona no era la Shakira, a mí no me engañan”, “Lo peor es que fue la Shakira de Temu”, “¿Es esa Shakira? ¿Esa es Shakira? No se parece a Shakira, ¿estoy alucinando?”, dijeron los usuarios de TikTok y X en ese entonces.

Shakira cantó en la final con un look en color amarillo con rosa, mismo que dio guiños al atuendo usado en Sudáfrica 2010, con una falda de flequillos y bralette. A diferencia de la inauguración, la celebridad dejó su rostro descubierto, sin gafas y con el cabello más despejado.

Esta si es la Shakira de verdad no la que pusieron en México. pic.twitter.com/2gKsSALSWJ — Skyshock (@SkyshockGG) July 19, 2026

Comentarios como los siguientes surgieron en las redes tras su participación:

“Shakira con la misma coreografía y vestuario de Sudáfrica”

“Esa presentación de Shakira fue mejor que la de la apertura, ella estaba linda”

“Esa Shakira sí era”

“Shakira tiene más Copas mundiales que su ex Piqué”

“Ahora sí quiso chambear Shakira y no envió a su doble”

“Esa no era Shakibecca, sí era la verdadera”

“Shakira y BTS fueron los mejores en el medio tiempo”

Shakira volvió a ser la estrella de un Mundial por cuarta ocasión. La primera vez que tuvo un papel protagonista como cantante en una justa deportiva fue en Alemania 2006 con la canción Hips don’t lie, posteriormente fue convocada para Sudáfrica 2010 para cantar Waka Waka, cabe recordar que en este Mundial fue donde conoció a Gerard Piqué, quien fue su pareja desde entonces hasta 2022, cuando se separaron por una supuesta infidelidad.

La colombiana regresó a un Mundial en Brasil 2014 con la canción La La La; finalmente volvió a una justa en 2026 con el tema Dai Dai para la justa disputada en México, Estados Unidos y Canadá.

Previo al partido España Vs Argentina, Shakira dijo que apoyaba a la selección de Lionel Messi a pesar de que sus hijos son españoles de nacimiento.

“Mis hijos son españoles... pero soy amiga de Messi (...) Estoy muy orgullosa de todo lo que ha logrado”, apuntó alabando al jugador sudamericano.

En torno a estos comentarios, se dio a conocer que Gerard Piqué asistió a la final junto a su novia Clara Chía, mujer con la que presuntamente Piqué le fue infiel a Shakira durante meses antes de separarse.