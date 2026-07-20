El fin de una era: condenan a "El Mayo" Zambada, el último gran capo del narcotráfico mexicano

Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa condenado a cadena perpetua en Nueva York, es el último de los líderes históricos del narcotráfico en México.

Zambada fue arrestado en un aeropuerto del sur de Estados Unidos el 26 de julio de 2024 tras ser presuntamente llevado allá con engaños por un hijo de su exsocio Joaquín "El Chapo" Guzmán.

En agosto de 2025, "El Mayo", ahora de 76 años, se declaró culpable de narcotráfico para evitar la pena de muerte. Este lunes la justicia estadounidense lo condenó a prisión de por vida.

El apodado "señor del sombrero" es el último de los grandes líderes del narcotráfico mexicano. "El Chapo" ya cumple cadena perpetua en Estados Unidos y el líder histórico del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera "El Mencho", murió en febrero durante un operativo del ejército mexicano para detenerlo.

Sin embargo, México no se ha librado de la violencia criminal.

Una guerra interna en el Cártel de Sinaloa entre los herederos del "Mayo" y los hijos del "Chapo", que se acusan mutuamente de traición, ha dejado 2,000 muertos en dos años en ese estado mexicano.

Para rebajar su propia condena, Vicente Zambada, hijo del "Mayo", colaboró en 2019 con la justicia estadounidense declarando en el juicio contra el "Chapo". Ahora vive con otra identidad bajo el programa de testigos protegidos.

Esa declaración llevó a uno de los "chapitos" a urdir la entrega de Zambada padre a Estados Unidos cinco años después.

- Discreto y escurridizo -

Exjornalero agrícola que empezó de la nada, Zambada fue ascendiendo pacientemente en la jerarquía de los cárteles mexicanos con una discreción que le permitió durante décadas escapar a la justicia mexicana y a varios intentos de asesinato.

Nació en el estado de Sinaloa, en el oeste del país. Allí vivió durante su juventud el auge del cultivo de marihuana y opio, antes de que la región se convirtiera en una plataforma para el tráfico de la cocaína colombiana hacia Estados Unidos.

Inició su carrera criminal con 16 años trabajando para los cárteles de Juárez y Guadalajara. En medio del declive de otras bandas formó su propia organización junto a "El Chapo", también originario de Sinaloa.

Documentos judiciales estadounidenses lo describen como inteligente y extremadamente cruel.

Según los fiscales, Zambada participó en "asesinatos sistemáticos" de policías, militares y miembros del cártel.

Supuestamente ordenó el asesinato de su propio sobrino, que fue hallado muerto en un coche.

En 2010, concedió una breve entrevista a la revista mexicana Proceso, en la que dijo haber sentido que el ejército mexicano estuvo cerca de capturarlo en cuatro ocasiones, y que terminar encerrado le generaba "pánico".

En esa entrevista, Zambada pronosticó que con su detención o muerte nada cambiaría en el panorama del narcotráfico en México. Desde que en 2006 el gobierno declaró una guerra abierta al narco con participación militar, la violencia ha dejado unos 450.000 muertos y más de 130.000 desaparecidos.

- Tensión entre México y EU -

La incógnita sobre los detalles de la detención de Zambada ha tensado recientemente la relación entre los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Donald Trump.

Su sentencia llega en medio de las acusaciones de narcotráfico que ha lanzado la justicia estadounidense contra el gobernador en suspenso de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, miembro del partido de Sheinbaum.

El gobierno mexicano presume por su parte que la detención de Zambada fue producto de una operación encubierta de las autoridades estadounidenses en suelo mexicano, lo que representaría una violación a su soberanía.

Estados Unidos negó cualquier participación en el secuestro.

Sin embargo, la reciente exposición del avión en que el "Mayo" llegó a ese país, como parte de una muestra de objetos utilizados en operaciones del FBI, llevó a México a pedir explicaciones sobre la participación sin autorización de esa agencia federal.