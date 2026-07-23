Isaac del Toro no sólo acapara titulares por sus brillantes actuaciones en el ciclismo internacional. El joven mexicano, considerado una de las mayores promesas del deporte, también ha despertado la curiosidad de miles de aficionados que buscan conocer detalles de su vida privada, especialmente sobre sus parejas. ¿Tiene novia? La respuesta es sí y se trata de una talentosa ciclista; aquí te contamos todos los detalles sobre quién es ella y cómo se conocieron.

Si hay un mexicano que está poniendo en alto el nombre del país ése es Isaac del Toro: es protagonista histórico en el Tour de Francia 2026, ocupando el tercer lugar general y portando el maillot blanco como líder de los jóvenes. Además, este año conquistó el título de la Tirreno-Adriático y ganó el UAE Tour.

Por todos estos logros es que muchos mexicanos lo siguen y apoyan porque consideran que el deportista, nacido en Baja California, llegará muy lejos; hoy en día, es de los atletas más reconocidos a nivel internacional y además de llamar la atención por sus triunfos, también lo hace por su amabilidad y sencillez. Y no sólo eso, sino que también se roba las cámaras por el romance que tiene con una ciclista mexicana.

¿Quién es la novia del ciclista Isaac del Toro?

La novia de Isaac del Toro es Romina Hinojosa, una ciclista mexicana de 23 años, que, al igual que del Toro, ha construido su carrera sobre dos ruedas y comparte con él la pasión por el ciclismo de alto rendimiento.

Hinojosa nació en San Pedro Garza García, Nuevo León, y forma parte del equipo profesional belga Lotto Dstny Ladies. Ha competido en distintas pruebas nacionales e internacionales. Su trayectoria deportiva la ha llevado a destacar en el ciclismo de ruta y a formar parte de una nueva generación de atletas mexicanos.

En redes sociales ambos han compartido algunas fotografías y mensajes que muestran el apoyo mutuo que se dan en sus respectivas carreras deportivas, además del amor que se tienen. Hoy en día, Romina cuenta con más de 28 mil seguidores en Instagram.

¿Cómo se conocieron Isaac del Toro y Romina Hinojosa?

Aunque la pareja no ha revelado públicamente cómo comenzó su relación, trascendió que se conocieron en 2023 durante el Tour de l'Avenir, y si bien, ambos competían en diferentes categorías, coincidieron en el sitio donde se hospedaron; fue ahí que comenzaron a convivir.

Su relación ha llamado la atención porque los dos representan a una nueva generación de ciclistas mexicanos que buscan consolidarse a nivel internacional.

¿Quién es Isaac del Toro?

Isaac del Toro Romero nació el 27 de noviembre de 2003 en Ensenada, Baja California; actualmente, tiene 22 años. Es considerado uno de los ciclistas mexicanos con mayor proyección internacional y ha conseguido importantes resultados desde categorías juveniles.

Su salto a la élite llegó tras conquistar el Tour de l'Avenir 2023, competencia considerada como el "Tour de Francia" para las futuras estrellas del ciclismo. Posteriormente firmó con el UAE Team Emirates-XRG, donde comparte equipo con algunos de los mejores corredores del mundo.