¿Vas a ir al partido de México vs Sudáfrica? Si es así, es mejor que llegues con muchas horas de anticipación al estadio Azteca porque se prevé que se lleven a cabo varias marchas y manifestaciones en la zona, por tal motivo, las autoridades lanzaron una polémica petición: que los aficionados lleguen desde las 7 am para que así puedan garantizar su ingreso y asistencia a la inauguración del Mundial 2026; la recomendación ya desató toda clase de reacciones en redes sociales.

Luego de que autoridades capitalinas recomendaran a los aficionados llegar desde las 7 de la mañana al Coloso de Santa Úrsula para el partido inaugural, los internautas mostraron su descontento al señalar que la situación que se vive por las marchas y las manifestaciones es responsabilidad del gobierno, que deben solucionarlo y no obligar a las personas a salir varias horas antes para llegar al encuentro entre México y Sudáfrica.

¿Por qué la CDMX pidió llegar al Estadio Azteca desde las 7 AM?

Fue en una conferencia de prensa en la que el secretario de gobierno, César Cravioto , exhortó a los aficionados que van a acudir al Azteca a llegar antes, esto con la finalidad de garantizar su ingreso, incluso sugirió que podrían “desayunar” en las inmediaciones del recinto a partir de las 7 de la mañana.

"Sólo les pedimos una cosa a los aficionados, traten de llegar lo más temprano posible, eso ayuda que desayunen ya en las inmediaciones del estadio a las siete, ocho de la mañana, para que después el acceso sea mucho más tranquilo", dijo.

De acuerdo con las autoridades de la CDMX, la recomendación busca evitar largas filas en los accesos y problemas de movilidad derivados de los operativos especiales que se implementarán durante la inauguración del Mundial 2026, de las marchas y de las manifestaciones que se llevarán a cabo mañana 11 de junio.

Es que es de no creerse…



Pide César Cravioto, el número 2 de Clara Brugada, que quienes van al México vs. Sudáfrica, a las 13:00 h, lleguen a las 7:00 h para evitar el bloqueo de los maestros!!



¿En verdad esa es una solución?



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Cravioto Romero aseguró que está garantizado el acceso a todas las personas, pero lanzó una advertencia: "Si alguien quiere llegar cuarto para la hora, pues tal vez tenga más complicaciones; que lleguen con tiempo, eso sí se los pedimos".

¿A qué hora es el partido inaugural del Mundial 2026?

El partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica se jugará el jueves 11 de junio a las 13:00 horas (tiempo del centro de México), sin embargo, el evento de apertura arrancará 90 minutos antes, es decir, a las 11:30 horas.

¿Cómo llegar al Estadio Azteca el día de la inauguración?

Las recomendaciones principales son: