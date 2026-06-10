La Asociación de Bancos de México (ABM) informó que las sucursales bancarias de la Ciudad de México operarán con normalidad el próximo jueves 11 de junio de 2026, fecha en la que se llevará a cabo la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca).

La aclaración surge luego de que diversas instituciones educativas anunciaran suspensión de clases y que autoridades implementaran medidas especiales de movilidad debido a la celebración del evento deportivo más importante del planeta.

Bancos en CDMX abrirán con normalidad el 11 de junio

De acuerdo con la ABM, todas las sucursales bancarias en la Ciudad de México mantendrán sus operaciones habituales y continuarán ofreciendo atención al público en los horarios establecidos por cada institución financiera.

La asociación destacó que los servicios bancarios son una actividad prioritaria para el funcionamiento de la economía nacional, por lo que no habrá suspensión de actividades por motivo de la inauguración del Mundial 2026.

¿Habrá cambios en el horario de los bancos?

La ABM señaló que cada banco mantendrá los horarios que tiene definidos para la atención de sus clientes, por lo que los usuarios podrán acudir a realizar trámites, depósitos, retiros y demás operaciones de manera habitual.

Asimismo, recordó que la red bancaria del país cuenta con miles de sucursales, cajeros automáticos y canales digitales para garantizar la continuidad de los servicios financieros.

Mundial 2026 y movilidad en CDMX

La inauguración del Mundial 2026 ha provocado ajustes en distintos sectores de la Ciudad de México y el Estado de México, incluyendo modificaciones de movilidad y suspensión de clases en algunas entidades educativas.

Sin embargo, el sector bancario confirmó que continuará operando con normalidad para garantizar la atención a millones de usuarios y evitar afectaciones a las actividades económicas durante la jornada inaugural.