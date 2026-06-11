La fiebre por el Mundial 2026 ya se vive al máximo en la Ciudad de México. A pocas horas del partido inaugural entre México y Sudáfrica, las autoridades capitalinas informaron que el Fan Fest instalado en el Zócalo alcanzó su máxima capacidad debido a la gran afluencia de aficionados.

A través de sus redes sociales, el Gobierno de la Ciudad de México confirmó que el acceso a la plancha del Zócalo fue cerrado tras llenarse por completo el espacio destinado para seguir las actividades del Mundial 2026.

"El Fan Fest en el Zócalo ya se encuentra a su máxima capacidad. Si aún quieres disfrutar del partido y vivir la pasión del futbol en compañía de otras y otros aficionados, te esperamos en Plaza Garibaldi", señalaron las autoridades.

La respuesta de los aficionados superó las expectativas y miles de personas se congregaron desde tempranas horas para seguir la ceremonia inaugural y el debut de la Selección Mexicana ante Sudáfrica.

Plaza Garibaldi, alternativa para ver el Mundial 2026

Ante la saturación del Zócalo, las autoridades habilitaron Plaza Garibaldi como una sede alterna para que los aficionados puedan disfrutar de las transmisiones del Mundial en un ambiente seguro.

La euforia mundialista también se hizo presente en este emblemático punto de la capital, donde cientos de personas continúan llegando para seguir las actividades relacionadas con la Copa del Mundo.

¿Dónde ver gratis los partidos del Mundial 2026 en CDMX?

La Ciudad de México contará con seis sedes permanentes donde se transmitirán los 104 partidos del Mundial 2026, desde la fase de grupos hasta la gran final del próximo 19 de julio.

Las sedes confirmadas son:

Parque La Bombilla (Álvaro Obregón)

Parque Tezozómoc (Azcapotzalco)

Campos Revolución (Gustavo A. Madero)

Utopía Meyehualco (Iztapalapa)

Unidad Independencia (La Magdalena Contreras)

Deportivo Xochimilco (Xochimilco)

Sedes para ver los partidos de México

Además, la capital contará con 11 puntos especiales para transmitir los encuentros de la Selección Mexicana y los partidos más relevantes del torneo.

Las sedes son:

Las Américas (Benito Juárez)

Parque de la Consolación (Coyoacán)

Deportivo San Mateo Tlaltenango (Cuajimalpa)

Plaza Garibaldi (Cuauhtémoc)

Deportivo Hermanos Galeana (Gustavo A. Madero)

Deportivo Leandro Valle (Iztacalco)

Central de Abasto (Iztapalapa)

PILARES Tlacopan (Miguel Hidalgo)

Deportivo San Francisco Tecoxpa (Milpa Alta)

Deportivo Tláhuac (Tláhuac)

Utopía Eduardo Molina (Venustiano Carranza)

Las transmisiones especiales para los encuentros del Tricolor están programadas para los días 11, 18, 24 y 30 de junio , así como el 5 de julio.

Con el Zócalo lleno y miles de aficionados volcados a las calles, la Ciudad de México vive una auténtica fiesta mundialista en el arranque de la Copa del Mundo 2026.