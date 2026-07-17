Los casos de diarrea explosiva causada por Cyclospora han despertado preocupación entre la población mexicana y han incrementado las dudas sobre lo que está infección intestinal puede causar en el cuerpo y en la salud. El parásito provoca una enfermedad caracterizada por diarrea intensa, dolor abdominal y otros síntomas gastrointestinales que, sin tratamiento, pueden prolongarse durante semanas. ¿Cómo identificar y prevenir esta enfermedad? Te contamos para que tomes tus precauciones.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) han confirmado más de 1,600 casos en Estados Unidos, incluyendo 94 personas que se encuentran hospitalizadas tras comer en establecimientos de Taco Bell ubicados en Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio, y Virginia Occidental.

Tras el aumento de casos en la Unión Americana, las autoridades de México lanzaron un aviso preventivo de viaje para aquellas personas que pronto visitarán Estados Unidos. De igual forma, ante esta situación es que los mexicanos comenzaron a manifestar su miedo sobre posibles casos en el país.

¿Qué es la diarrea explosiva?

La Cyclospora cayetanensis es un parásito microscópico que infecta el intestino delgado y provoca una enfermedad llamada ciclosporiasis.

¿Qué causa la diarrea explosiva?

La infección ocurre principalmente al consumir agua o alimentos contaminados, especialmente frutas y verduras frescas que no fueron lavadas o desinfectadas adecuadamente.

¿Cuáles son los síntomas de la Cyclospora?

De acuerdo con la Food and Drug Administration (FDA, por sus siglas en inglés), los síntomas más comunes incluyen:

Diarrea intensa o explosiva

Evacuaciones acuosas frecuentes

Dolor o cólicos abdominales

Náuseas

Pérdida del apetito

Fatiga o cansancio extremo

Gases e inflamación abdominal

Pérdida de peso

Fiebre baja en algunos casos.

Sin tratamiento, los síntomas pueden desaparecer y reaparecer durante varias semanas. También, considera que los síntomas pueden aparecer aproximadamente entre 2 y 14 días después de consumir alimentos o agua contaminados.

¿Quiénes tienen mayor riesgo de enfermarse?

Cualquier persona puede contraer la infección.

¿Cómo se diagnostica?

El diagnóstico suele realizarse mediante pruebas de laboratorio en muestras de heces, donde se identifica la presencia del parásito. En algunos casos pueden requerirse estudios adicionales si los síntomas persisten o existen otras causas posibles de diarrea.

¿Cuál es el tratamiento?

El tratamiento más utilizado consiste en antibióticos específicos recetados por un profesional de la salud. Además, es fundamental:

-Mantener una buena hidratación.

-Reponer electrolitos si hay diarrea intensa.

-Seguir las indicaciones médicas.

-Evitar la automedicación.

Si una persona presenta signos de deshidratación, sangre en las heces, fiebre alta o síntomas prolongados, debe acudir de inmediato a un servicio médico.

¿Cómo prevenir la infección por Cyclospora?

Las principales medidas de prevención incluyen: