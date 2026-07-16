La Secretaría de Salud de México emitió un aviso preventivo de viaje para las personas que planeen desplazarse a Estados Unidos ante un brote multiestatal de ciclosporiasis que ha dejado al menos 1,645 casos confirmados en 34 estados del país vecino.

A través de un comunicado de vigilancia epidemiológica, las autoridades mexicanas clasificaron el riesgo como de nivel medio y recomendaron a los viajeros extremar las medidas de higiene, especialmente en el consumo de alimentos y agua, debido a que aún no se ha identificado con certeza la fuente de contagio.

La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, que se transmite principalmente mediante el consumo de alimentos o agua contaminados con materia fecal.

Según la advertencia, las personas infectadas eliminan el parásito a través de las heces, lo que puede favorecer la contaminación de productos alimenticios y fuentes de agua.

Las autoridades sanitarias señalaron que el actual brote afecta de manera especial a cuatro estados del medio oeste de Estados Unidos: Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental, donde se han registrado más de 400 casos.

Aunque cualquier persona puede contraer la enfermedad, la Secretaría de Salud mexicana advirtió que el riesgo es mayor para quienes viven o viajan a regiones tropicales y subtropicales.

Además, recordó que una persona puede infectarse más de una vez y que algunos casos pueden ser asintomáticos.

Entre los síntomas más frecuentes destacan la diarrea, la pérdida de apetito, los cólicos abdominales, el aumento de gases, las náuseas y la fatiga. En algunos pacientes también pueden presentarse vómitos, fiebre y síntomas respiratorios.

Los signos de la enfermedad suelen aparecer entre dos días y más de dos semanas después de la exposición al parásito.

Como medida preventiva, las autoridades recomendaron a los viajeros lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o gel antibacterial, consumir únicamente agua embotellada, hervida o tratada, y evitar alimentos crudos o poco cocidos, especialmente ensaladas y productos frescos que pudieran haber sido lavados con agua contaminada.

También sugirieron privilegiar establecimientos formales de comida y reducir el consumo en puestos callejeros.

La dependencia pidió además vigilar el estado de salud hasta dos semanas después del viaje y buscar atención médica inmediata en caso de presentar diarrea prolongada o acuosa, informando el antecedente de viaje a EU.

El aviso ocurre en plena temporada vacacional de verano, cuando aumenta el flujo de personas entre México y Estados Unidos. EFE