TE RECOMENDAMOS
Indignación en Santa Catarina: residente golpea a guardia de seguridad y el VIDEO desata furia en redes
Papá de Mafer rompe el silencio tras polémica por los “millones” en sus XV años y revela la verdadera razón de la fiesta
“Mi alma está hecha pedazos”: Malagón rompe el silencio tras confirmarse la peor lesión que lo deja sin Mundial 2026
El asalto a plena luz del día del Sanborns de Plaza Metrópoli, entre avenida Patriotismo y Puente de la Morena, ocurrido el jueves 12 de marzo, fue captado en video y difundido en redes sociales.
Derivado del robo, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), Pablo Vázquez, informó este viernes de la detención de Gustavo Adolfo "N", quien presuntamente habría participado en el robo, además de la recuperación de cinco celulares con etiquetas de venta de la tienda.
Indignación en Santa Catarina: residente golpea a guardia de seguridad y el VIDEO desata furia en redes
Detalló que también se aseguraron:
- Dos mazos
- Un martillo
- Una camioneta "con la que el detenido ayudó a los perpetradores materiales a huir"
¿Cómo fue el asalto en el Sanborns de avenida Patriotismo?
De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, el asalto al Sanborns en Patriotismo ocurrió la tarde del jueves mientras había clientes dentro del comercio.
Papá de Mafer rompe el silencio tras polémica por los “millones” en sus XV años y revela la verdadera razón de la fiesta
En las imágenes se muestra a los sujetos dentro de la tienda perpetrando el robo y a personas que huían consternadas por los hechos. Mientras que los guardias de seguridad se mantuvieron en la entrada alejando a las personas del sitio.
Los reportes en X detallan que los asaltantes habrían roto vitrinas del establecimiento para sustraer diversos productos de exhibición del Sanborns.
Critican el rostro de Galilea Montijo y la llaman “la segunda Ninel Conde” por abuso de cirugías: así respondió
Por su parte, la SSC detalló que la tienda presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, en donde se confirmó el robo de celulares, número aún sin determinar.
Asimismo, dieron a conocer que los delincuentes huyeron a bordo de dos motocicletas, por lo que se habían iniciado las pesquisas por medio de las cámaras de vigilancia de la zona.
[Publicidad]