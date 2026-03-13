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El asalto a plena luz del día del Sanborns de Plaza Metrópoli, entre avenida Patriotismo y Puente de la Morena, ocurrido el jueves 12 de marzo, fue captado en video y difundido en redes sociales.

Derivado del robo, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), Pablo Vázquez, informó este viernes de la detención de Gustavo Adolfo "N", quien presuntamente habría participado en el robo, además de la recuperación de cinco celulares con etiquetas de venta de la tienda.

Detalló que también se aseguraron:

  • Dos mazos
  • Un martillo
  • Una camioneta "con la que el detenido ayudó a los perpetradores materiales a huir"

¿Cómo fue el asalto en el Sanborns de avenida Patriotismo?

De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, el asalto al Sanborns en Patriotismo ocurrió la tarde del jueves mientras había clientes dentro del comercio.

En las imágenes se muestra a los sujetos dentro de la tienda perpetrando el robo y a personas que huían consternadas por los hechos. Mientras que los guardias de seguridad se mantuvieron en la entrada alejando a las personas del sitio.

Los reportes en X detallan que los asaltantes habrían roto vitrinas del establecimiento para sustraer diversos productos de exhibición del Sanborns.

Por su parte, la SSC detalló que la tienda presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, en donde se confirmó el robo de celulares, número aún sin determinar.

Asimismo, dieron a conocer que los delincuentes huyeron a bordo de dos motocicletas, por lo que se habían iniciado las pesquisas por medio de las cámaras de vigilancia de la zona.

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