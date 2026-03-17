Arranca la semana definitoria de los partidos de vuelta de octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2026, y este martes 17 de marzo se enfrentan dos equipos mexicanos Cruz Azul vs Monterrey.

Dispuestos a arrebatarse el pase para la siguiente ronda, este juego será imperdible, por lo que te damos los detalles.

¿A qué hora es el partido del Cruz Azul hoy?

Cruz Azul recibirá al Monterrey:

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Hora: 9:00 de la noche hora del centro de la Ciudad de México

¿Dónde ver EN VIVO Cruz Azul vs Monterrey en la Concachampions 2026?

Sigue de cerca el explosivo partido dónde el Monterrey llegará como visitante buscando su revancha ante el Cruz Azul que lo derrotó la semana pasada en su propia cancha.

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Cruz Azul quiere asegurar su lugar en Cuartos de Final 🔒



📅 Martes 17 | 9 pm local pic.twitter.com/logR7RwnV9 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 17, 2026

¿Qué otro partido se de la Concacaf 2026 se juega hoy?

El otro encuentro programado de la liga para este martes es:

Liga Deportiva Alajuelense vs LAFC

Hora: 7:00 de la noche

¿Cómo quedaron en el partido de ida de la liga de Campeones?

Cabe recordar que el Estadio BBVA fue el escenario del partido ida la semana pasada entre estos dos equipos, donde el juego se calentó tras la caída del primer gol de Cruz Azul ejecutado por Erik Lira.

Luego los Rayados remataron con dos goles de Roberto De La Rosa, poniendo el ánimo de la afición al máximo.

Sin embargo, el temor de la derrota del Monterrey se gestó cuando casi al final del partido, en el minuto 84 Gonzalo Piovi metió el balón en el centro de la portería.

Con ello, el Cruz Azul subió la tensión en el minuto 90 anotando el tercer gol con Nicolas Ibáñez, hecho con el que el Monterrey ya no pudo remontar.