La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene el amago de un paro nacional de labores de tres días a partir del 18 de marzo al viernes 20 de marzo y una marcha que saldrá este miércoles a las 9 horas del Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, para exigir solución de seis puntos del pliego petitorio, entre los que buscan reanudar las pláticas con la presidenta Claudia Sheinbaum.

A través de sus redes sociales, la CNTE confirmó que mañana martes protestarán frente a Palacio Nacional previo a una marcha que tendra esta ruta:

Horario : 9:00 de la mañana

: 9:00 de la mañana Salida : Ángel de la Independencia

: Ángel de la Independencia Llegada: Plancha del Zócalo, donde mantendrán un plantón durante tres días

De acuerdo con la ruta de la marcha, estas son las vialidades que podría afectar la circulación este 18 de marzo:

Calles aledañas al Ángel de la Independencia (punto de concentración)

(punto de concentración) Avenida Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central

Calle Francisco I. Madero

¿Cuáles son las ciudades donde habrá manifestaciones de la CNTE?

De acuerdo con las publicaciones de la Coordinadora, entre las entidades que se sumarán a las movilizaciones están:

Quintana Roo

Chiapas

Sinaloa

Oaxaca

Hidalgo

Baja California

Yucatán

Tabasco

Veracruz

Sonora

Nuevo León

Lista de las ciudades donde habrá protestas de la CNTE en el marco del paro de 72 horas:

Tulum

Chetumal

Bacalar

Chuhubhub

Morelos

Tihosuco

Tuxtla Gutiérrez

Garita de San Ysidro

Puente de San Quintin

Valladolid

¿Cuál es el pliego petitorio de la CNTE?

El magisterio publicó un pliego petitorio conformado por seis de sus principales exigencias:

Abrogación de la Ley del ISSSTE 2007

Abrogación de la reforma educativa Peña-AMLO

Aumento salarial del 100%

Reinstalación de la mesa de negociaciones con la presidenta Claudia Sheinbaum

Homologación de las prestaciones

Alto a la represión económica a los trabajadores de la educación de la Ciudad de México

¿Habrá clases mañana 18 de marzo o se suspenden por el paro de la CNTE?

Las clases en la Ciudad de México en escuelas públicas se mantiene. Los maestros que bloquearán provienen de Chiapas, Oaxaca y otras entidades, por lo que hasta el momento no hay suspensión de clases en CDMX.