La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hizo un llamado urgente a las personas consumidoras afectadas por cancelaciones unilaterales de compras en Walmart y Bodega Aurrera para sumarse a una demanda de acción colectiva y defender sus derechos.

¿Qué pasó con las compras en Walmart y Bodega Aurrera?

De acuerdo con la Procuraduría, las afectaciones corresponden a compras realizadas los días 17 y 18 de marzo de 2025 en los sitios:

Walmart de México

Bodega Aurrera

Los problemas reportados incluyen:

Cancelación unilateral de pedidos

Falta de entrega de productos pagados

Profeco prepara acción colectiva: cómo unirte

La Profeco explicó que iniciará una demanda colectiva, mecanismo que permite a varias personas afectadas reclamar en conjunto.

Para participar, debes enviar tu documentación al correo: acolectivas@profeco.gob.mx o acudir a oficinas de Profeco-

Documentos necesarios para sumarte a la demanda colectiva

Las personas afectadas deberán presentar:

Formato de consentimiento a favor de Profeco

Identificación oficial vigente

Relato de hechos (modo, tiempo y lugar)

Comprobantes de pago (tickets, facturas, estados de cuenta, correos, etc.)

Documentos adicionales relacionados

Formato de datos personales

Fecha límite y detalles clave

Se requiere un mínimo de 30 personas para iniciar la acción colectiva

para iniciar la acción colectiva Puedes unirte incluso durante el proceso

Hay plazo de hasta 18 meses tras la sentencia para adherirse

¿Por qué es importante esta demanda?

La acción colectiva permite que múltiples consumidores afectados puedan:

Reclamar compensaciones

Exigir cumplimiento de compras

Acceder a justicia sin procesos individuales

La Profeco reiteró que defenderá a los consumidores ante cancelaciones injustificadas o incumplimientos de entrega.