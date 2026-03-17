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La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hizo un llamado urgente a las personas consumidoras afectadas por cancelaciones unilaterales de compras en Walmart y Bodega Aurrera para sumarse a una demanda de acción colectiva y defender sus derechos.

¿Qué pasó con las compras en Walmart y Bodega Aurrera?

De acuerdo con la Procuraduría, las afectaciones corresponden a compras realizadas los días 17 y 18 de marzo de 2025 en los sitios:

  • Walmart de México
  • Bodega Aurrera

Los problemas reportados incluyen:

  • Cancelación unilateral de pedidos
  • Falta de entrega de productos pagados

Profeco prepara acción colectiva: cómo unirte

La Profeco explicó que iniciará una demanda colectiva, mecanismo que permite a varias personas afectadas reclamar en conjunto.

Para participar, debes enviar tu documentación al correo: o acudir a oficinas de Profeco-

Documentos necesarios para sumarte a la demanda colectiva

Las personas afectadas deberán presentar:

  • Formato de consentimiento a favor de Profeco
  • Identificación oficial vigente
  • Relato de hechos (modo, tiempo y lugar)
  • Comprobantes de pago (tickets, facturas, estados de cuenta, correos, etc.)
  • Documentos adicionales relacionados
  • Formato de datos personales

Fecha límite y detalles clave

  • Se requiere un mínimo de 30 personas para iniciar la acción colectiva
  • Puedes unirte incluso durante el proceso
  • Hay plazo de hasta 18 meses tras la sentencia para adherirse

¿Por qué es importante esta demanda?

La acción colectiva permite que múltiples consumidores afectados puedan:

  • Reclamar compensaciones
  • Exigir cumplimiento de compras
  • Acceder a justicia sin procesos individuales

La Profeco reiteró que defenderá a los consumidores ante cancelaciones injustificadas o incumplimientos de entrega.

Puedes para la demanda colectiva.

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