TE RECOMENDAMOS
Cruz Azul vs Monterrey EN VIVO: A qué hora juega y dónde ver el partido de vuelta hoy. ¿Habrá transmisión gratis?
Pepe Aguilar presume sold out en Rodeo de Houston y en redes lo exhiben: “Andaban regalando de a 4 boletos”
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hizo un llamado urgente a las personas consumidoras afectadas por cancelaciones unilaterales de compras en Walmart y Bodega Aurrera para sumarse a una demanda de acción colectiva y defender sus derechos.
Paro Nacional CNTE: Lista de bloqueos, ruta de la marcha y qué pasará con las clases este 18 de marzo
¿Qué pasó con las compras en Walmart y Bodega Aurrera?
De acuerdo con la Procuraduría, las afectaciones corresponden a compras realizadas los días 17 y 18 de marzo de 2025 en los sitios:
- Walmart de México
- Bodega Aurrera
Los problemas reportados incluyen:
- Cancelación unilateral de pedidos
- Falta de entrega de productos pagados
Profeco prepara acción colectiva: cómo unirte
La Profeco explicó que iniciará una demanda colectiva, mecanismo que permite a varias personas afectadas reclamar en conjunto.
Para participar, debes enviar tu documentación al correo: acolectivas@profeco.gob.mx o acudir a oficinas de Profeco-
Documentos necesarios para sumarte a la demanda colectiva
Las personas afectadas deberán presentar:
- Formato de consentimiento a favor de Profeco
- Identificación oficial vigente
- Relato de hechos (modo, tiempo y lugar)
- Comprobantes de pago (tickets, facturas, estados de cuenta, correos, etc.)
- Documentos adicionales relacionados
- Formato de datos personales
Fecha límite y detalles clave
- Se requiere un mínimo de 30 personas para iniciar la acción colectiva
- Puedes unirte incluso durante el proceso
- Hay plazo de hasta 18 meses tras la sentencia para adherirse
¿Por qué es importante esta demanda?
La acción colectiva permite que múltiples consumidores afectados puedan:
- Reclamar compensaciones
- Exigir cumplimiento de compras
- Acceder a justicia sin procesos individuales
La Profeco reiteró que defenderá a los consumidores ante cancelaciones injustificadas o incumplimientos de entrega.
Puedes descargar aquí los documentos para la demanda colectiva.
[Publicidad]