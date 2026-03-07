La presidenta Claudia Sheinbaum pidió este sábado a la población mantener “la cabeza fría” ante los señalamientos del mandatario estadounidense, Donald Trump, sobre que “México es el epicentro de la violencia de los cárteles” durante una cumbre regional en Miami.

“Lo vemos el lunes, el lunes. Cabeza fría”, respondió la titular del Ejecutivo cuestionada por medios nacionales durante una gira dedicada a la inauguración de un plantel educativo en el municipio de Ixtapaluca, en el Estado de México.

Sin más detalles sobre los comentarios del líder republicano, quien reiteró este sábado su posición de que “los cárteles están dirigiendo México”, Sheinbaum señaló con tranquilidad que el tema lo revisará el próximo lunes en su conferencia matutina dirigida a los medios.

El cuestionamiento de los medios a la dirigente del país surge tras la creación de una coalición militar de Trump con presidentes latinoamericanos de derecha para derrotar a los cárteles, en la que no participa México, en medio de la tensión por un posible ataque estadounidense contra el narcotráfico en territorio mexicano.

En la inauguración de la reunión 'Escudo de las Américas', el mandatario afirmó que Sheinbaum es una “muy buena persona” con una “voz hermosa”, pero insistió en que los "cárteles mexicanos están impulsando y orquestando mucha de la derrama de sangre y caos en el hemisferio".

Y recordó que en sus llamadas con Sheinbaum ha insistido en que Estados Unidos debe bombardear o enviar tropas estadounidenses para combatir a los carteles mexicanos.

En la iniciativa 'Escudo de las Américas' de Trump, casi 20 países de Latinoamérica y el Caribe prometieron cooperar con EU para combatir con fuerza militar a los "narcoterroristas", pero el Gobierno mexicano, no invitado al encuentro, se ha negado a operaciones militares estadounidenses en su territorio.

La reunión ocurre tras la captura y muerte en febrero del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes 'El Mencho', el capo mexicano del narcotráfico más buscado por ambos países, con ayuda de inteligencia estadounidense.