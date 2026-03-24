Estamos a días del México vs Portugal, partido amistoso de la Selección Mexicana para reinaugurar el emblemático Estadio Azteca, ahora renombrado Banorte, con miras a la Copa Mundial de futbol 2026, pero entre las obras de rehabilitaciones de calles y transporte en los que está metida la Ciudad de México, te contamos cuáles son las estaciones del Metro y Tren Ligero que aún están cerradas.

Si vienes del norte de la capital del país para llegar al emblemático partido que se celebrará este sábado 28 de marzo, tienes que viajar en la Línea 2 del Metro hasta Taxqueña y luego abordar el Tren Ligero con dirección Xochimilco hasta la estación Estadio Azteca.

Pese a que suena un trayecto directo, desde el pasado 9 de febrero autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informaron que tres estaciones de la Línea azul cambiarían sus horarios por lo que pusieron a disposición de los pasajeros el servicio gratuito de autobuses RTP como apoyo en este tramo.

Las estaciones con horario especial son:

San Antonio Abad

Chabacano

Viaducto

" El servicio será normal de Cuatro Caminos a Pino Suárez a Taxqueña ", precisó STC.

¿Qué estaciones del Metro CDMX tienen horario especial en la Línea 2?

Aunque la hora de apertura y cierre cambia en las tres estaciones según el día de la semana e incluso no dan servicio en domingo, te decimos cuál es el horario para el partido amistoso México vs Portugal.

El servicio en sábado de las estaciones de San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto es de 6:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

El partido reinaugural del Coloso de Santa Úrsula inicia a las 7:00 de la noche.

Así que sal de casa con anticipación si tu plan es llegar por transporte público.

#MetroAlMomento



El servicio en la Línea 2 se ofrece de Tasqueña a Cuatro Caminos en ambos sentidos; sin embargo, la estación San Antonio Abad permanece cerrada por trabajos de rehabilitación, por lo que no hay ascenso ni descenso de personas usuarias en esa estación.



Mantente… pic.twitter.com/EfhjUiT3vX — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 17, 2026

¿Qué estaciones del Tren Ligero sí están abiertas para llegar al Estadio Azteca?

En el caso de los trabajos de remodelación que hacen las autoridades de la Ciudad de México en el Tren Ligero.

En la publicación de redes sociales de este martes 24 de marzo se indica que el servicio de la estación Taxqueña a Ciudad Jardín es en autobuses RTP, el cual es gratuito.

Al llegar a la estación Ciudad Jardín deberás pagar el ingreso a la Línea 1 del Tren Ligero con dirección Xochimilco para viajar por las estaciones:

La Virgen

Xotepingo

Nezahualpilli

Registro Federal

Textitlán

El Vergel

Estadio Azteca

El horario del Tren Ligero en sábado es de 6:00 de la mañana a medianoche, sin embargo, el último tren sale 11:30 de la noche.