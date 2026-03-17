Un nuevo escándalo sacude el ambiente rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026: un mural dedicado a la Selección Mexicana, ubicado en las inmediaciones del Estadio Azteca, fue vandalizado, generando indignación entre aficionados y encendiendo el debate en redes sociales a menos de 90 días de que se celebre la inauguración del Mundial en la Ciudad de México.

Debido a la situación actual en la cual se encuentra México y el mundo, por los hechos violentos y bélicos que se han suscitado en las últimas semanas, es que miles de personas han manifestado su descontento y preocupación de que se lleve a cabo el Mundial 2026 tanto en México como en Estados Unidos.

Es por eso que en México algunas personas que forman parte de colectivos anti-FIFA se manifestaron y vandalizaron un mural que se encuentra ubicado debajo del puente que une el Circuito Estadio Azteca con Calzada de Tlalpan; dichas imágenes se viralizaron rápidamente en Twitter, las cuales mostraron a algunos de los jugadores de la selección nacional como Jesús Gallardo, Roberto Piojo Alvarado y Edson Álvarez con pasamontañas, bigote, lentes y hasta sin dientes.

“México resiste!!! El mundial del despojo!”, “Despojo” y “Agua para el pueblo” fueron algunos de los mensajes que escribieron sobre las imágenes de los futbolistas de la selección nacional. Fue de este modo que el mural fue intervenido por personas que expresaron su inconformidad y rechazo hacia el evento deportivo.

Este caso ha dividido opiniones ya que mientras algunos usuarios condenaron las acciones, otros lo consideraron una forma legítima de protesta.

“Me gusta la nueva propuesta estética”, “¿Vandalizaron? No, en realidad los mejoraron”, “Pudiendo ir a vandalizar la Cámara de Diputados donde ‘trabajan’ todos los zánganos del país y prefieren vandalizar un murales”, “Pues mejoraron al Piojo Alvarado”, “Es hermoso”, “Es arte” y “Quedó mejor” escribieron algunos internautas.

🇲🇽 Vandalizaron los murales de la Selección Mexicana en las afueras del Estadio Azteca.



También hubo protestas de algunos colectivos Anti-FIFA por la designación de México como sede del Mundial 2026. pic.twitter.com/AyeseFjbp9 — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) March 17, 2026

Recordemos que el Mundial 2026 será la tercera Copa de la FIFA que se celebre en el país, ya que anteriormente se llevaron a cabo los campeonatos mundiales de 1970 y 1986.