Desde hace más de dos semanas las tres hermanas González se enfrentan a la dura posibilidad de perder a sus padres en muy poco tiempo. Ella, agonizando por un cáncer cerebral, y él, detenido por Inmigración para ser deportado de Estados Unidos.

La madre de las tres jóvenes, de 42 años, ha estado luchando desde 2020 contra un cáncer en fase cuatro, por lo que fue sometida a varias cirugías. Actualmente se encuentra en cuidados paliativos en su hogar en Big Bear (California), con un pronóstico de muy poco tiempo de vida.

El padre, Armando González, de 49 años y nacido en México, era hasta el 31 de marzo el sustento de la familia y uno de los principales cuidadores de su esposa, y madre de Iris, Citlalli y Adriana.

Pero ese día, la historia de la familia cambió cuando agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) arrestaron a González, quien ha vivido por más de 20 años en la comunidad ubicada en las montañas de San Bernardino (California).

"Queremos despertar de esta pesadilla. Nuestro corazón ya estaba roto, pero el arresto de mi papá nos terminó de destrozar", dice a EFE Adriana González, de 20 años y nacida en Estados Unidos.

El mexicano fue detenido mientras iba a realizar un trabajo de mantenimiento. Sus hijas supieron del arresto porque encontraron su camioneta abandonada.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dice que González fue arrestado por ser indocumentado y tener historial criminal. Sin embargo, lo único que tendría en su historial es una infracción por conducir sin una licencia válida, según datos citados por Los Angeles Times.

Su hija asegura que la comunidad de Big Bear puede atestiguar que su padre es un hombre trabajador, amoroso, y que no ha tenido ningún problema con las autoridades.

González se encuentra en el centro de detención de Adelanto, en California, y sus hijas ahora luchan por evitar el traslado del inmigrante fuera del estado para su deportación.

"Pedimos un poco de humanidad al Gobierno del presidente Donald Trump, que entienda en la situación en la que estamos, mi papá ha estado siempre al lado de mi mamá, se merece estar ahí ahora más que nunca", manifestó la joven con la voz entrecortada.

La familia del mexicano también subrayó que en el caso de su papá no había ninguna orden judicial para su detención y que debería ser liberado bajo fianza, para que pelee su caso ante un tribunal, al ser padre de ciudadanas estadounidenses.

Ron Góchez, portavoz del colectivo Unión del Barrio, declaró a EFE que las detenciones de ICE han demostrado un perfil racial y que los trabajadores latinos son "un blanco específico".

Citó un reciente estudio de la Universidad de Berkeley California que encontró un aumento de más del 1.000 % de detenciones en la calle durante el primer año del segundo mandato del presidente Trump.

Poco optimismo

La esperanza de que el Gobierno Trump escuche los ruegos de las hermanas es poca, si se echa una mirada hacia atrás en casos similares.

En enero pasado, Arlit María Martínez, de 41 años, fue detenida por ICE en Maryland, a pesar de que uno de sus cuatro hijos se encontraba agonizando por un cáncer.

Los ruegos para que la liberaran no fueron escuchados. Dos días después del arresto, Kevin Martínez, de 16 años, falleció a causa de cáncer. La madre no tuvo la oportunidad de despedirse de su hijo.

Otro caso que colmó los titulares en Estados Unidos fue el de Maher Tarabishi, padre de Wael, de 30 años, que necesitaba cuidados especializados las 24 horas del día, debido a una enfermedad genética.

Tarabishi era quien estaba capacitado para darle cuidados, pero eso no impidió que lo arrestaran en Texas en octubre pasado cuando cumplió una cita con ICE, tras años de defender su caso.

La comunidad se volcó a pedir la liberación del inmigrante jordano. Sin embargo, la petición fue negada. Wael murió en enero sin poder ver a su padre. Tarabishi tampoco recibió permiso para asistir al funeral.

Pero las hermanas González no quieren darse por vencidas. Las jóvenes abrieron una cuenta de GoFundMe bajo el título 'Help us bring our dad home for our mom’ para ayudar a pagar los gastos legales y evitar la deportación del padre.