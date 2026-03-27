¿Está en tus planes tramitar la visa americana de turista, pero temes que te la rechacen por tu situación económica? El trámite de visa americana de turista consiste, básicamente, en una evaluación de tu perfil que hace un oficial consular.

Su objetivo es constatar que viajas a la Unión Americana temporalmente y que no quieres quedarte a vivir o trabajar ahí. También verifican que tengas los recursos económicos suficientes para ir y regresar. Así que tu temor no es del todo infundado.

A través de sus redes sociales, la Embajada de Estados Unidos en México ha estado aclarando algunos mitos alrededor del trámite de visa.

Ante la pregunta: ¿Debo tener mucho dinero para que me den la visa americana? La Embajada de Estados Unidos en México responde que la única realidad es que, durante la entrevista, los oficiales consulares evalúan cada caso individualmente y todo depende de la situación específica de cada persona.

¿Como evalúan tu situación económica al tramitar la visa americana?

La evaluación de tu solvencia económica inicia desde que llenas el formulario de solicitud DS-160. Tiene una sección para anotar el ingreso mensual que percibe el solicitante así como la empresa para la que trabaja.

Estos segmentos son fácilmente revisados por el oficial consular durante la entrevista y generalmente profundiza sobre ellos, preguntando a detalle las actividades que se realizan en el trabajo y la antigüedad en el puesto.

“Al realizar entrevistas de visa, los oficiales consulares examinan cada solicitud individualmente y consideran las circunstancias, los planes de viaje, los recursos financieros y los vínculos del solicitante que se encuentran fuera de los Estados Unidos, lo que garantizará la salida del solicitante después de una visita temporal”, señalan en la página de Travel.State.Gov.

Las autoridades de Estados Unidos temen que los solicitantes que no demuestren solvencia económica no viajen de manera temporal

Este último punto también es sancionado por la sección 214 (b), la cual avala el rechazo a quienes no demuestran ser elegibles para la visa que solicitaron.

¿Cómo demostrar solvencia económica para viajar a Estados Unidos?

Para evitar que te rechacen la visa americana de turista B1/B2 por falta de solvencia económica hay algunos puntos a los que debes prestar atención durante el proceso.

1. Tramita la visa en un buen momento para tu economía

Si estás desempleado y quieres tramitar la visa americana, se disparan las posibilidades de que te la rechacen. Lo mejor es hacerlo cuando tienes un trabajo estable o un negocio que te dé buenos ingresos mensuales para el destino que quieres visitar. Si eres estudiante, ama de casa o no tienes trabajo remunerado por cualquier razón, deberás decir quién pagará tu viaje y presentar los comprobantes de pago de esa persona.

2. Llena a detalle tu formulario DS-160

El oficial consular se basa en el formulario DS-160 para hacer la entrevista. Llena a conciencia y detalle la información sobre tu empleo actual, los anteriores y tus ingresos, así como las actividades que realizas. En la entrevista deberás volverlo a decir. Si tu salario mejoró, menciónalo.

3. Lleva una constancia de trabajo

Es muy probable que el oficial consular no te pida ningún documento durante la entrevista, pero puedes ofrecer mostrárselos en un momento oportuno. Por ejemplo, cuando te pregunte dónde trabajas, dile dónde y ofrece mostrar tu constancia de trabajo. Estas constancias las dan los departamentos de Recursos Humanos de las empresas y pueden dirigirlas hacia la Embajada de Estados Unidos.

4. Comprobantes adicionales

Ni la Embajada de Estados Unidos ni sus consulados ni sus oficiales exigen un monto específico de dinero para tener en el banco. Y, de hecho, casi nunca piden comprobantes o estados de cuenta, pero puedes llevarlos en caso de que el oficial quiera revisarlos.

También puedes llevar escrituras o registros de tu negocio. Recuerda que el oficial pocas veces las pide, por lo que es mejor detallar todo desde el formulario DS-160.

Evidencia de empleo: comprobantes de pago, credencial del trabajo, carta de un empleador, constancia laboral.

Evidencia de residencia: Comprobante de domicilio, pagos donde se especifique la dirección de la casa.

Evidencia de recursos económicos: Estado de cuenta, ahorros, reportes de impuestos. Afiliaciones a programas de asistencia.

Evidencia de asistencia a la escuela: Credencial de la escuela, constancia de inscripción, carta firmada por el director.

5. Cuida tu presentación

Aunque idealmente la vestimenta no debería influir en la decisión del oficial, la realidad es que algunos sí suelen basarse en la primera impresión que das con tu ropa. Viste formalmente y de preferencia con tonos neutros. Usar pantalón de vestir y camisa (o blusa) es una buena. Evita ropa desaliñada, pero no llegues al extremo de lucir como si fueras a una boda.

6. Conoce el destino y lo que gastarás

Nombra los sitios específicos a los que vas. Mientras más detallado esté tu itinerario, más posibilidades tienes de obtener la visa.

Si quieres blindar tu entrevista en todos los sentidos, calcula el costo de tu viaje y procura contar con esos ingresos. Generalmente se necesitan entre $20,000 y $50,000 pesos por persona para viajar a Estados Unidos.