Jennifer Lopez fue el centro de atención durante la premiere de su nueva película Office Romance, realizada en The Egyptian Theater de Los Ángeles. Al desfilar por la alfombra, deslumbró ataviada con un espectacular vestido de efecto nude.

La Diva del Bronx, de 56 años, usó un vestido Versace con efecto de escote nude y piedras brillantes al centro. También tenía estampado dorado sobre tela negra y un largo espectacular que la hizo lucir como toda una reina en las fotografías.

Jennifer Lopez. Foto: AP

Presumió su belleza con un maquillaje perfecto, compuesto por base, polvo compacto, abundante rubor en los pómulos y gloss en los labios. Realzó su mirada con sombras doradas, marrones y un delineado preciso.

Desde que filmaron esta nueva comedia, surgieron rumores de que Jennifer Lopez estaba muy cariñosa con su coprotagonista Brett Goldstein, de 45 años.

Durante el estreno, respondieron preguntas sobre sus besos en pantalla. Jennifer elogió al actor, calificándolo como “el mejor besador” con el que había trabajado, y él le devolvió el cumplido, declarando a ET que su beso había sido “el mejor”.

Jennifer Lopez. Foto: AP

En Office Romance, Brett y JLo interpretan a dos adictos al trabajo que inician un romance secreto en la oficina que amenaza con arruinar sus vidas y carreras. Sin embargo, tras finalizar el rodaje, surgieron rumores sobre la química “eléctrica” ​​que existía entre ellos fuera de la pantalla.

“Se mostraban muy cariñosos, afectuosos y siempre riendo, y todo el mundo sospechaba que tenían algo. Durante la fiesta de fin de rodaje, no paraban de besarse y tomar algo con el resto del reparto”, dijo una fuente al medio The Sun.

En septiembre de 2024, se vio a ambos en el musical de Broadway “Oh, Mary!”, viendo actuar a su compañera de reparto, Betty Gilpin.

Jennifer López inició con fuerza el 2026, pues realizó su primera residencia en el Colosseum at Caesars Palace de Las Vegas, Nevada.

JLo reflexionó hace tiempo, con Interview Magazine, sobre las altas y bajas que cada persona experimenta durante su vida. “Es un proceso que dura toda la vida. Creo que eso es lo que me encanta de la vida, que no hay un punto de llegada. Solo se puede mejorar y crecer si uno lo desea”.

La también actriz admitió que hubo un momento donde creyó haber encontrado la plenitud. “Pensé que lo había resuelto, y luego la vida me dice: ‘Veamos si realmente has aprendido esa lección’. Y no había sido así. Ahora lo entiendo de una manera mucho más profunda. ‘Está bien, hice esto. Esto es lo que debería haber visto al principio, esto es lo que no miré’. Esas cosas son las verdaderas lecciones”, añadió.