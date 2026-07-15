Un video que muestra la agresión de un huésped contra una recepcionista del hotel Park Life Paradox, ubicado en Santa Fe, Ciudad de México, se ha vuelto viral en redes sociales. Las imágenes provocaron indignación entre los usuarios, quienes exigieron identificar y sancionar al responsable.

El video viral muestra el momento en que el hombre agrede físicamente a la trabajadora frente a un guardia de seguridad. Tras la difusión del caso, las autoridades capitalinas informaron que ya iniciaron las investigaciones correspondientes.

¿Cómo ocurrió la agresión contra la recepcionista del hotel Park Life Paradox?

De acuerdo con el programa Por la Mañana con Ciro Gómez Leyva, el huésped habría enviado un mensaje por WhatsApp a la recepcionista para pedirle que recibiera un paquete. Al no obtener una respuesta inmediata, presuntamente bajó a la recepción para reclamarle y posteriormente agredirla físicamente.

En las imágenes se observa que el hombre acusa a la recepcionista de intentar grabarlo con uno de sus celulares. Sin embargo, de acuerdo con la versión difundida por Ciro Gómez Leyva, la trabajadora se encontraba realizando una videollamada con su jefa.

Momentos después, el sujeto arroja al suelo ambos celulares y la golpea en el rostro en al menos dos ocasiones.

La agresión ocurre frente a un guardia de seguridad, quien no interviene durante el ataque. Por lo que usuarios en redes sociales de inmediato cuestionaron su falta de acción para defender a la víctima.

🚨 DENUNCIA CIUDADANA 🚨



INDIGNANTE como el huésped, Octavio Cortés Jiménez agrede y golpea brutalmente a la recepcionista del Hotel Park Life Paradox en Santa Fe.



Por favor compartamos el video para que las autoridades hagan algo al respecto, detengan y castiguen al agresor… pic.twitter.com/nJTgBNOJG1 — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) July 15, 2026

¿Quién es el hombre que golpeó a la recepcionista del hotel Park Life Paradox?

De acuerdo con el programa Por la Mañana con Ciro Gómez Leyva, el presunto agresor fue identificado como Octavio Cortés Jiménez, quien llevaba menos de un mes hospedado en el hotel y contaba con un contrato de estancia por un año.

Algunos medios locales también han publicado que el hombre presuntamente tendría vínculos con el Cártel de Sinaloa y que estaría relacionado con un supuesto fraude inmobiliario en Mazatlán a través de la empresa Grupo Universal Inmobiliario y de Industrias S.A. de C.V.

¿Qué dicen las autoridades sobre la agresión en el hotel Park Life Paradox?

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que "personal de Sector de esta Secretaría ya realizó una entrevista con la trabajadora de 40 años de edad, así como con el gerente del establecimiento, para brindarles la asesoría y acompañamiento necesarios".

Asimismo, señaló que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya realiza la investigación correspondiente y coordina la implementación de las medidas de protección necesarias para la víctima.

La SSC agregó que también se inició una investigación sobre la empresa que ofrece servicios en el departamento turístico, además de verificar su situación legal para integrarla a las indagatorias derivadas de la denuncia.