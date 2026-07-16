Tras la derrota de Inglaterra frente a Argentina, miles de aficionados están decepcionados, sobre todo, los seguidores de los Tres Leones, quienes no sólo lamentaron que su selección se quedará a tan sólo un paso de la final del Mundial 2026, sino que también se quejaron de la forma en la que jugaron los futbolistas argentinos. “Son el equipo más asqueroso”, dijo un aficionado inglés a la vez que suplicó a la Selección de España ganar el campeonato y así evitar otro título para Lionel Messi.

La previa de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina ha despertado toda clase de comentarios, sobre todo en redes sociales, donde hay una clara división entre los que quieren que gane la Furia Roja y los que desean ver a la Albiceleste convertirse en bicampeona.

Definitivamente, los que no quieren que Argentina gane el mundial son los ingleses, ya que aseguran que no fue un juego limpio y que el árbitro no marcó varias faltas y agresiones por parte de los argentinos.

En las últimas horas se hizo viral el video de un aficionado inglés que lanzó un mensaje dirigido a la Selección Española, pidiéndole que derrote a la Albiceleste en el partido por el título.

“España, necesito que hagas algo por mí… Lamine Yamal, necesito que hagas algo por mí; todos acabamos de ver a Argentina y es el equipo más asqueroso que he visto en mi vida. Asqueroso. No puedo creer que sean los campeones del mundo. España, por el futbol, por todo lo que amo. Por favor, haz algo por mí (...) Le pegaron a Elliott Anderson en la nuca en el primer minuto. Y el árbitro nada más pasa de largo, como si nada (...) Yamal toma el título de GOAT y póntelo en la cabeza, este es tu momento. Vamos a tumbar a estos argentinos, hermano, vamos por ellos”, es el mensaje que comparte el aficionado.

Algunos usuarios apoyaron el mensaje del inglés y expresaron su deseo de que España conquiste el Mundial; otros defendieron a Argentina y señalaron que dicha selección ha demostrado méritos suficientes para disputar la final. “¿Puede ser que el mundo entero vaya con España?”, “Hay que hacer justicia, por Egipto, Cabo Verde, Suiza e Inglaterra ”, “Inglaterra suplicándole a España, eso es oro puro”, “Increíble un inglés queriendo que gane España, lo que ha unido el futbol que no lo separe el hombre” y “España el domingo jugará por el mundo entero”, fueron algunos de los mensaje que despertó la súplica del seguidor de la selección de Inglaterra.

¿Quién es favorito para ganar la final?

La final entre España y Argentina enfrenta a dos de las selecciones con mejor rendimiento del torneo. Especialistas consideran que la final está muy equilibrada, aunque algunos otorgan una ligera ventaja a Argentina por la experiencia acumulada en finales internacionales y por la presencia de Messi.

Otros creen que España llega con un funcionamiento colectivo más sólido, lo que podría darle ventaja si consigue imponer su estilo de juego desde el inicio.