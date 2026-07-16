Después de más de un mes de competencia y 104 partidos disputados, el Mundial 2026 conocerá a su nuevo campeón cuando España y Argentina se enfrenten en la gran final. Aquí te contamos cuándo, a qué hora y dónde ver el partido en vivo desde México.

¿Cuándo y a qué hora se juega la final del Mundial 2026 entre España y Argentina?

La Selección de Argentina buscará conquistar su cuarta Copa del Mundo, mientras que España intentará levantar el segundo título mundial de su historia.

España vs Argentina

Fecha: domingo 19 de julio de 2026

domingo 19 de julio de 2026 Hora: 13:00 horas (tiempo del centro de México)

13:00 horas (tiempo del centro de México) Estadio: Estadio New York-New Jersey, Nueva Jersey, Estados Unidos.

Estadio New York-New Jersey, Nueva Jersey, Estados Unidos. Transmisión: Canal 5, TUDN, TV Azteca y ViX Premium.

¿Dónde ver EN VIVO la final del Mundial 2026 entre España y Argentina?

La gran final del Mundial 2026 podrá seguirse desde México a través de televisión abierta, televisión de paga y streaming en las siguientes plataformas:

Canal 5

TUDN

TV Azteca

ViX Premium

¿Quiénes se presentarán en el show del medio tiempo de la final del Mundial 2026?

Por primera vez en la historia de una final de la Copa del Mundo se realizará un espectáculo de medio tiempo. El show comenzará durante el descanso del partido y contará con la participación de Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, Burna Boy, Gustavo Dudamel, Coldplay y Post Malone.

Debido al montaje del escenario, el descanso tendrá una duración de 30 minutos, en lugar de los 15 minutos habituales. Sin embargo, la presentación musical durará aproximadamente 11 minutos, mientras que el resto del tiempo se utilizará para la instalación y el desmontaje del escenario.

¿Cuándo y a qué hora se juega el partido por el tercer lugar del Mundial 2026?

Antes de la gran final también se disputará el encuentro por el tercer lugar entre Francia e Inglaterra.

Francia vs Inglaterra

Fecha: sábado 18 de julio de 2026

sábado 18 de julio de 2026 Hora: 15:00 horas (tiempo del centro de México)

15:00 horas (tiempo del centro de México) Estadio: Hard Rock Stadium (Estadio Miami), Florida, Estados Unidos.

Hard Rock Stadium (Estadio Miami), Florida, Estados Unidos. Transmisión: ViX Premium.

¿Qué premio se llevará el campeón del Mundial 2026?

El campeón del Mundial 2026 no sólo se llevará el trofeo de la Copa del Mundo y la estrella dorada que se añade a su escudo, sino también un premio económico de 50 millones de dólares.