La Secretaría de Marina (Semar) activó una alerta de tsunami en México luego del sismo de magnitud 7.4 registrado la mañana de este viernes frente a las costas de Chiapas, por lo que llamó a la población a mantenerse alejada de las playas y zonas costeras hasta nuevo aviso.

De acuerdo con el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (CAT-SEMAR), el terremoto ocurrió a las 08:49 horas, con epicentro a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a una profundidad de 10 kilómetros.

Tras analizar la información sísmica y los antecedentes históricos, la dependencia determinó que el movimiento telúrico tiene potencial para generar variaciones anómalas del nivel del mar de hasta 1.05 metros en la región cercana al epicentro.

Semar emite alerta de tsunami y pide no acercarse a las playas

En el Boletín de Alerta de Tsunami 001, el CAT-SEMAR informó que las autoridades de Protección Civil de los tres niveles de gobierno deberán implementar las acciones preventivas correspondientes.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Mantener a la población alejada de las playas.

Evitar ingresar al mar hasta que la alerta sea cancelada.

Extremar precauciones en puertos debido a la presencia de corrientes fuertes.

Seguir únicamente la información emitida por autoridades oficiales.

La alerta permanecerá vigente mientras continúan las evaluaciones sobre el comportamiento del mar.

Claudia Sheinbaum confirma activación de protocolos

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, tras el sismo de magnitud 7.4, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia en Chiapas.

La mandataria hizo un llamado a la población para mantenerse informada mediante los canales oficiales y seguir en todo momento las indicaciones de Protección Civil.

¿Qué estados podrían registrar efectos del tsunami?

El boletín del Centro de Alerta de Tsunamis prevé variaciones en el nivel del mar a lo largo del litoral del Pacífico mexicano.

Entre los estados considerados en el monitoreo se encuentran:

Chiapas

Oaxaca

Guerrero

Michoacán

Colima

Jalisco

Baja California Sur

Las mayores variaciones previstas se concentran en la costa de Chiapas, donde algunos puntos podrían registrar olas de hasta 1.05 metros sobre el nivel de la marea.

Costas de Chiapas con mayor altura esperada

Los pronósticos del CAT-SEMAR indican las mayores variaciones del nivel del mar en localidades como:

Pampa Honda: hasta 1.05 metros

hasta Barra Zacapulco: 0.60 metros

0.60 metros La Mona: 0.60 metros

0.60 metros La Esperanza (Zapotal): 0.49 metros

0.49 metros El Boquerón: 0.49 metros

0.49 metros Isla San José: 0.47 metros

0.47 metros La Conquista: 0.47 metros

En otros estados del Pacífico mexicano también se esperan variaciones menores del nivel del mar, aunque las autoridades insisten en no acercarse a las playas mientras permanezca activa la alerta.

¿Qué hacer durante una alerta de tsunami?

Protección Civil y la Secretaría de Marina recomiendan:

Alejarse de playas, bahías, muelles y zonas costeras.

No permanecer cerca de desembocaduras de ríos.

Evitar actividades acuáticas.

No acudir a las costas para observar el fenómeno.

Mantenerse atento a nuevos boletines oficiales.

Las autoridades continuarán monitoreando el comportamiento del mar para determinar cuándo será seguro levantar la alerta.